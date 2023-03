Lublin: Śmiertelny wypadek na ul. Jana Pawła: nastolatkowie nie byli pod wpływem alkoholu ani narkotyków

Uczestnicy tragicznego wypadku na ul. Jana Pawła II w Lublinie nie byli pod wpływem alkoholu ani substancji psychoaktywnych – poinformowała we wtorek prokuratura. Śledczy potwierdzili też autentyczność nagrania sprzed wypadku, w którym na początku stycznia br. zginęło troje nastolatków.

Do tragicznego wypadku doszło przed północą z 5 na 6 stycznia na ul. Jana Pawła II w Lublinie. Z ustaleń policji wynika, że 18-letni kierowca audi A4 na wysokości ul. Gęsiej stracił panowanie nad pojazdem. Samochód przebił bariery energochłonne i roztrzaskał się na słupie oświetleniowym oraz słupie trakcji trolejbusowej.

W wypadku zginął 18-letni kierowca, 17-letni pasażer oraz 16-letnia pasażerka. Natomiast, czwarta osoba - 16-latek został przewieziony w ciężkim stanie do szpitala. Ustalono, że kierujący samochodem 18-latek miał prawo jazdy od kilku tygodni. Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynikało, że przyczyną śmierci trojga nastolatków były urazy wielonarządowe.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka przekazała we wtorek PAP, że 16-latek, który przeżył wypadek został już przesłuchany. "Jedyne co mogę powiedzieć to to, że poświadczył autentyczność nagrania, które trafiło po wypadku do sieci. Potwierdził, że rzeczywiście film został nagrany w tym samochodzie, ale nie on był jego autorem" - poinformowała rzeczniczka. Chodzi o 4-sekundowe wideo, na którym słychać, jak jeden z chłopaków mówi: "Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli, ku…!".

Prok. Kępka przekazała, że z najnowszych badań toksykologicznych wynika, że uczestnicy wypadku nie byli pod wpływem alkoholu ani pod wpływem żadnych substancji psychoaktywnych. "Aktualnie czekamy na opinie z zakresu badania rekonstrukcji wypadków drogowych oraz z zakresu mechaniki samochodowej pod kątem stanu technicznego pojazdu" - uzupełniła.