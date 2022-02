Lublin: Stu uchodźców z Ukrainy trafiło już do miasta; kolejna grupa dotrze jeszcze w sobotę

Ostatnią noc spędziło w Lublinie sto osób narodowości ukraińskiej. Jesteśmy w stanie przyjąć kolejną grupę uchodźców, która w tej chwili do nas zmierza - poinformował w sobotę na briefingu prasowym prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Prezydent Żuk zapewnił, że "żadna osoba, która ucieka przed wojną i trafi do Lublina nie zostanie bez pomocy". Poinformował, że pierwsi uchodźcy z Ukrainy zostali już zakwaterowani w punktach noclegowych na terenie miasta.

"Ostatnią noc spędziło w Lublinie sto osób narodowości ukraińskiej. Zapewniliśmy im dobre warunki do noclegu, dostępu do pomocy psychologicznej i wyżywienie. Mamy dalej wolne łóżka, wolne pokoje. Jesteśmy w stanie przyjąć kolejną grupę uchodźców, która w tej chwili do nas zmierza" - przekazał Krzysztof Żuk.

Jak dodał, aktualnie w Lublinie działa pięć punktów noclegowych dla uchodźców. Kilka kolejnych jest w rezerwie, gotowych do uruchomienia. "Wszyscy tu w Lublinie mogą czuć się bezpiecznie(…)Ta wyjątkowa sytuacja pokazała, że Lublin stanął na wysokości zadania, tak jak wiele innych miast. Musimy wykazać się solidarnością; to mogłoby spotkać i nas" - zaznaczył Żuk.

Przekazał, że sztab kryzysowy pracuje 24 godziny na dobę. Zaangażowane są wszystkie służby miejskie, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, oświaty, a także spółki, które natychmiast uruchamiają swoje zasoby, jak tylko pojawi się taka potrzeba. Na całodobowym dyżurze są pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej, MOPR, Straży Miejskiej oraz wolontariusze.

"Dziękuję również mieszkańcom naszego miasta za otwarcie drzwi swoich domów przed szukającymi schronienia Ukraińcami. Również do mojego domu już jedzie uciekająca przed wojną ukraińska rodzina z jednego z bombardowanych miast" - dodał prezydent Lublina.