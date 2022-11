Lublin: Szkolenia IT dla 30 tys. kobiet-uchodźczyń z Ukrainy w ramach polsko-ukraińskiego programu

Inaugurację programu szkoleń IT dla około 30 tysięcy kobiet-uchodźczyń z Ukrainy zaplanowano na czwartek w Lublinie podczas konferencji poświęconej przygotowaniu do powojennej odbudowy Ukrainy. Powołany zostanie też polsko-ukraiński klaster akademicki w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Projekt "Incubating Freedom for Ukraine - Adapting Women to Digital Economy" został przygotowany przez polsko-ukraińskie konsorcjum Perspektywy Academy, kierowane przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" oraz przez ukraińskiego partnera "Ukrainian Talent Foundation". Podczas środowej konferencji prasowej w Lublinie założyciel Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" Waldemar Siwiński poinformował, że w ramach programu zaplanowano przeszkolenie około 30 tysięcy kobiet, w większości uchodźczyń z Ukrainy przebywających tymczasowo w Polsce. Jego zdaniem, pomoże to w rozwiązaniu problemów społeczno-ekonomicznych uchodźców, wzmocni docelowo gospodarkę Ukrainy i będzie też miało wpływ dla polskiego rynku IT.

"Z opublikowanych ostatnio badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że na dzisiaj nam brakuje 147 tysięcy informatyków (…) Dlatego idea, żeby wykształcić, ale nie w systemie studiów magisterskich, licencjackich, bo nie mamy na to czasu. Po 24 lutego żyjemy w zupełnie innej sytuacji" - zaznaczył Siwiński.

Poinformował, że pierwsze szkolenia rozpoczną się w lutym 2023 r. Sprecyzował, że pilotażowy program obejmie trzy ośrodki: w Lublinie, Warszawie i Poznaniu. Jak podano w informacji prasowej, przekwalifikowanie kadr będzie oparte na wykorzystaniu korporacyjnych metod nauczania przy zaangażowaniu praktyków pracujących w krajowych i międzynarodowych firmach.

"Szkolenia będą odbywać się online, ale z zajęciami stacjonarnymi na początku i zakończeniu kursów - w formie szkoleń, projektów i seminariów z udziałem wysoko wykwalifikowanych

specjalistów i wykładowców. W ramach projektu będą również oferowane usługi dla firm, organizacji oraz przedsiębiorstw w Polsce i Ukrainie, polegające na wyszukiwaniu pracowników posiadających potrzebne kompetencje zawodowe" - dodano w komunikacie.

Podczas briefingu prasowego odtworzono film z wystąpieniem ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezinskiego. Jak podkreślił, z dumą wspiera inaugurację projektu "Incubating Freedom for Ukraine - Adapting Women to Digital Economy".

"Korzystając z wiedzy i wsparcia ikonicznych amerykańskich firm, takich jak Intel, Amazon, Goldman Sachs czy Cisco, ponad 30 tys. kobiet z Ukrainy i Polski będzie miało wkrótce możliwość przeszkolenia lub przekwalifikowania się pod kątem potrzeb gospodarki cyfrowej. I jest to dodatek do innych programów, które już funkcjonują. Choć program +Incubating Freedom for Ukraine+ ułatwi ukraińskim kobietom znalezienie pracy w Polsce, to projekt ten jest również inwestycją w przyszłość. Przygotuje uczestniczki do odbudowy gospodarki Ukrainy, by mogły się temu poświęcić, kiedy będzie można bezpiecznie wrócić do domu. Ta wojna się skończy, a kiedy już dobiegnie końca silne, innowacyjne ukraińskie kobiety staną na czele procesu odbudowy" - wyraził nadzieję ambasador.

Inaugurację programu zaplanowano w czwartek w Lublinie podczas międzynarodowej konferencji "Incubating Freedom - Post War Innovative Transformation of Ukraine", poświęconej wspólnym działaniom polsko-ukraińskim w obszarze technologii informatycznych i edukacji IT. Podczas konferencji powołany zostanie także polsko-ukraiński klaster akademicki w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.