Lublin: Szkolenie proobronne dla mieszkańców – we wtorek

Przeszkolenie ponad 150 osób zaplanowali organizatorzy ćwiczeń proobronnych "Twierdza Lublin", które odbędą się we wtorek w Lublinie. W programie: ćwiczenie podstaw postaw strzeleckich z użyciem atrapy broni.

Organizator wydarzenia prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Fundacji im. Kazimierza Wielkiego Karol Wołek powiedział PAP, że szkolenie poprowadzą licencjonowani instruktorzy strzelectwa sportowego z Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ.

Organizator spodziewa się ponad 150 uczestników, którzy zostaną podzieleni na 50-60 osobowe grupy. Każda grupa będzie ćwiczyła po dwie godziny podstawy postaw strzeleckich: stojącą, klęczącą, siedzącą, leżącą, żeby uczestnicy szkolenia zdobyli podstawową wiedzę na temat bezpiecznego obchodzenia się z bronią i postaw strzeleckich. Na czas szkolenia uczestnicy dostaną do rąk atrapy broni.

"Uważamy, że należy wpierw się przygotować, czyli nauczyć się bezpiecznego posługiwania się bronią, bezpieczeństwa na strzelnicy, postaw strzelecki, a dopiero później iść na strzelnice sportowe" - powiedział Wołek.

Wyraził nadzieję, że umiejętności nabyte podczas szkolenia nigdy się nie przydadzą podczas konfliktu zbrojnego. "Ale czasy robią się coraz bardziej niebezpieczne i chce jak najwięcej osób przygotować do obrony domów i rodzin w razie zagrożenia. "Widzimy, co się dzieje na Ukrainie" - dodał.

Wołek stwierdził, że w szeregach Związku Żołnierzy NSZ są cztery pokolenia Polaków, w tym osoby, które walczyły w czasie II wojny światowej, jak i później. "One były dla nas motywacją i wzorami do tego, żeby ich tradycje przenieść w nowoczesny sposób szkoleń i przygotowywać się do ewentualnego wsparcia Sił Zbrojnych RP" - mówi.

Szkolenie odbędzie się na boisku piłkarskim Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej 3 w Lublinie we wtorek w godz. 9-16.

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia za pośrednictwem strony: twierdzalublin.pl.