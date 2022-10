Lublin: Szpital kliniczny nr 4 kupił egzoszkielet do rehabilitacji

Szpital kliniczny nr 4 w Lublinie dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia kupił za ponad 700 tys. zł egzoszkielet do rehabilitacji pacjentów m.in. po leczeniu onkologicznym. Lubelska placówka, jako nieliczna w Polsce, oferuje edukację chodu przy użyciu egzoszkieletu w ramach NFZ.

Rzeczniczka szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie Alina Pospischil przekazała w komunikacie, że egzoszkielet, zwany inaczej przenośnym bionicznym szkieletem, wciąż należy do rzadkości w polskich szpitalach. Wyjaśniła, że w lubelskiej placówce będzie służyć do rehabilitacji osób, które po leczeniu onkologicznym zmagają się z szeregiem deficytów neurologicznych, ale również pacjentom po udarach i po urazach rdzenia kręgosłupa.

"Urządzenie nakłada się na ubranie. Ćwiczącego asekuruje na początku terapii dwóch fizjoterapeutów. Trening rozpoczyna pionizacja, następnie asekurowany pacjent uczy się stania, balansu ciała i obciążenia nóg. Jeżeli w tej pozycji czuje się bezpiecznie, rozpoczynamy kolejny etap ćwiczeń, jakim jest trening chodu" - wyjaśniła koordynatorka zespołu fizjoterapeutów w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Magdalena Sobiech.

Dodała, że długość kroków i szybkość ich wykonywania zależą od indywidualnych predyspozycji ćwiczącego. Osoby, które są w stanie poruszać się w egzoszkielecie do przodu, mogą ćwiczyć chodzenie do tyłu, w bok, po schodach, ćwiczyć wykonywanie przysiadów czy wstawanie do pozycji wyprostowanej.

"Tego typu edukacja chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu dostępna jest tylko w kilkunastu ośrodkach na terenie całego kraju. SPSK Nr 4 jako jedna z niewielu placówek medycznych realizuje ją w ramach kontraktu z NFZ. Dotychczas szpital nie posiadał urządzenia, które w podobny sposób umożliwiało poprawę lokomocji pacjentów wymagających długoterminowej opieki" - dodała rzeczniczka szpitala.

Zastępca lekarza kierującego Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji prof. Tomasz Blicharski zwrócił uwagę, że egzoszkielet poprzez naśladowanie naturalnych wzorców poruszania wpływa nie tylko na narząd ruchu. "Dzięki pionizacji i ćwiczeniom następuje regulacja chorób układu krążenia, przewodu pokarmowego oraz moczowego" - podkreślił.

Specjaliści z lubelskiego szpitala zauważyli już pierwsze efekty zaawansowanej rehabilitacji z wykorzystaniem egzoszkieletu, np. u jednego z młodszych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem odcinka szyjnego kręgosłupa. "Po założeniu urządzenia był on w stanie wykonywać ćwiczenia w pozycji stojącej przez ponad 20 minut, co absolutnie nie było możliwe podczas tradycyjnej rehabilitacji przy użyciu pionizatora" - zaznaczyła koordynatorka zespołu fizjoterapeutów Magdalena Sobiech.

"U innego pacjenta z 12-letnim uszkodzeniem rdzenia kręgowego, wiążącym się z trwałymi zmianami w obrębie mięśni i dużą spastycznością, po treningach napięcie to znacznie się obniżało, a sam pacjent twierdził, że łatwiej mu się leżało i spało na brzuchu" - dodała Sobiech.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał ponad 880 tys. zł dofinansowania na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, z czego sam egzoszkielet kosztował 755 tys. zł.