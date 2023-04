Lublin: Szpital wojewódzki zmodernizuje jedyny oddział toksykologiczny w regionie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Piotr Matej i prezes firmy Max-Bud Grzegorz Pawłowski podpisali w poniedziałek umowę na modernizację jedynego w woj. lubelskim klinicznego oddziału toksykologiczno-kardiologicznego. Wartość inwestycji to 18,6 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dyrektor Matej podczas konferencji prasowej po podpisaniu umowy z wykonawcą powiedział, że inwestycja zakłada gruntowny remont i doposażenie klinicznego oddziału toksykologiczno-kardiologicznego, który się mieści w WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

"To jest jedyny oddział toksykologii w województwie lubelskim" - powiedział Matej, dodając, że zakończenie inwestycji planowane jest w tym roku. "Pierwsi pacjenci powinni na przełomie grudnia i stycznia znaleźć się w nowej lokalizacji" - przekazał.

Inwestycja zakłada przeniesienie oddziału z bloku C szpitala do czterokondygnacyjnego budynku G. Opisując zakres przedsięwzięcia, dyrektor wymienił: utworzenie 16 miejsc do intensywnej terapii i 48 miejsc dla pacjentów po odtruciu, zakupienie sprzętu do monitorowania stanu pacjentów (m.in. 18 kardiomonitorów, dwóch echokardiografów, sześciu defibrylatorów i sześciu respiratorów), dwuosobowej komory hiperbarycznej do leczenia ciężkich przypadków i rozbudowę zaplecza informatycznego, które usprawni współpracę z innymi oddziałami szpitala, laboratorium i umożliwi rozwój e-usług.

"Powstaną też warunki, które pozwolą na odosobnienie pacjenta, jeżeli będzie taka potrzeba" - powiedział, dodając, że osoby trafiają na oddział w różnych stanach.

"Niektórzy są bardzo spokojni, ale zdarzają się też osoby agresywne. Stąd też całe zaplecze psychologiczno-psychiatryczne i diagnostyczne dla pacjentów" - wyjaśnił Matej.

Mówiąc o dotychczasowej działalności oddziału, dyrektor wskazał, że hospitalizowane są w nim m.in. osoby pod wpływem substancji psychotropowych, dopalaczy i dzieci poniżej 18. roku życia z objawami zatrucia.

Jak wyjaśnił, przy tego rodzaju schorzeniach często dochodzi też do innych chorób towarzyszących, szczególnie kardiologicznych, dlatego w oddziale pracują zarówno specjaliści z zakresu toksykologii, jak i kardiologii.

Wartość inwestycji to 18,6 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi ponad 18,3 mln zł.

W szpitalu wojewódzkim im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego trwają lub są planowane inwestycje warte łącznie ok. 300 mln zł. Chodzi m.in. o budowę nowego budynku operacyjnego, a także o gruntowną przebudowę i modernizację szpitalnej kuchni i pralni.

W kwietniu ub.r. szpital im. kard. Stefana Wyszyńskiego został połączony z innym szpitalem marszałkowskim w Lublinie - szpitalem im. Jana Bożego. Ma to zahamować zadłużanie się placówek, polepszyć jakość świadczeń i zwiększyć dostępność dla pacjentów. Połączone placówki dysponują ok. 40 oddziałami szpitalnymi z ponad tysiącem łóżek.