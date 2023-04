Lublin: Uchodźcy z Ukrainy uczestniczą w święceniu pokarmów w cerkwiach

Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich, m.in. grekokatolicy, obchodzą uroczystość Wielkiej Soboty. Rano odprawiane były liturgie, po których duchowni święcą pokarmy. W sobotnich ceremoniach wzięli udział również uchodźcy z Ukrainy, którzy przebywają w Lublinie.

W tym roku Kościoły wschodnie obchodzą Wielkanoc tydzień po katolikach. W Wielką Sobotę po porannych liturgiach św. Bazylego Wielkiego święcone są pokarmy m.in. w prawosławnej Katedrze Przemienienia Pańskiego przy ul. Ruskiej w Lublinie. W uroczystościach uczestniczyli również uchodźcy z Ukrainy, którzy przebywają w Lublinie. Koszyki wielkanocne, które ze sobą przynieśli, były podobne do tych, które znają polscy katolicy.

"W środku mamy mięso, ser, chrzan, cukierki, sól, masło oraz jajka farbowane w czerwonej herbacie. Do tego pascha, czyli ciasto drożdżowe z rodzynkami, które sama piekłam i zdobiłam - tak jak zwykle na Ukrainie" - powiedziała PAP pochodząca z Czernihowa 25-letnia Ola, która od roku przebywa z mężem i dzieckiem w Polsce.

Podkreśliła, że na Ukrainie święcenie pokarmów ma miejsce zazwyczaj w niedzielę. "Dzisiaj nie można jeszcze jeść, dlatego koszyk będzie czekać do śniadania" - zastrzegła Ola. Podziękowała Polakom za przyjęcie uchodźców.

W lipcu ub. r. do Lublina przyjechała spod Lwowa Iryna z rodziną. Przyznała, że ciężko żyje się teraz na Ukrainie w związku z wojną. "Szkoda dzieci, bo takie życie w strachu, z ciągłymi alarmami jest trudne. Tutaj starsza córka chodzi normalnie do szkoły, bardzo jej się podoba" - powiedziała.

Odnosząc się do Świąt Wielkanocnych Iryna wskazała, że wiążą się one dla obywateli Ukrainy z nadzieją na szybkie zakończenie wojny. "Prosimy o to codziennie Boga i Matkę Boską. Jest nam ciężko, ale dziękujemy bardzo Europie i Polsce. Zawsze wiedzieliśmy, że możemy liczyć na Polaków, ale teraz, w tej trudnej sytuacji przekonaliśmy się, że Ukraina i Polska, to jak siostra z siostrą" - podkreśliła.