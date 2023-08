Lublin: Uczczono 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji "Burza" na Lubelszczyźnie

Postawy uczestników powstania pozostały dla nas bezsprzecznym wzorem patriotyzmu, braterstwa i odwagi – napisał we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście do uczestników obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji "Burza" w Lublinie.

Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji "Burza" na Lubelszczyźnie rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy ul. Wieniawskiej w Lublinie pod tablicą pamięci ppłk Jana Kucharczaka ps. "Kazimierz", współautora planu akcji "Burza".

Następnie przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich oraz delegacji instytucji i organizacji kombatanckich udali się na pl. Litewski, gdzie o godz. 17 zebrali się przy Pomniku Nieznanego Żołnierza. Wyciem syren alarmowych i odśpiewaniem hymnu rozpoczęły się główne uroczystości rocznicowe.

Szef MEiN w liście odczytanym podczas uroczystości przypomniał jeden z komunikatów, który w trakcie powstania walczący przekazali mieszkańcom stolicy. Jak podał, padły w nim słowa o "najistotniejszej barykadzie, jaką w tak trudnym czasie powinni wznieść wszyscy Polacy". "Barykadzie serc i dusz, jak również łączących ich ideałów" - napisał Czarnek.

"Wartościami, na które powstańcy się powoływali, były przede wszystkim: prawda, powszechna sprawiedliwość, honor, dobro kraju oraz niepodległość. Jakkolwiek sierpniowy zryw - apogeum Akcji +Burza+ - pochłonął tysiące ludzkich istnień, postawy jego uczestników pozostały dla nas bezsprzecznym wzorem patriotyzmu, braterstwa i odwagi" - napisał szef MEiN.

Czarnek wyraził przekonanie, że postawy uczestników powstania "mogą stanowić swoisty fundament umacniający nasz naród także w czasach wolności". "Po 79 latach od wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji +Burza+ na Lubelszczyźnie wyrażam wdzięczność wszystkim tym, którzy z ogromną ofiarnością poświęcali swoje życie w obronie wolności Rzeczypospolitej" - wskazał.

Dyrektor lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Robert Derewenda, powiedział, że 1 sierpnia 1944 r. był "kolejnym aktem walki Polaków o wolność i suwerenność, która została odebrana Rzeczypospolitej przez trzy obce mocarstwa w XVIII wieku". "Walczyliśmy o wolność przez cały XIX wiek u boku Napoleona, w powstaniach listopadowym i styczniowym" - powiedział przypominając, że wolność udało się wywalczyć w czasie I wojny światowej i obronić w 1920 r.

Decyzję o walce - wskazał - Warszawa podjęła już we wrześniu 1939 r. i przez 28 dni broniła się przed najazdem niemieckim. "Warszawę próbowano upokorzyć. Niemcy traktowali Polaków jak zwierzęta" - powiedział dodając, że Polacy byli wieszani na szubienicach, wywożeni do obozów koncentracyjnych, do pracy w Rzeszy a majątki polskie zostały podporządkowane albo przywłaszczone przez Niemców. "Warszawa jednak walczyła" - stwierdził historyk i przypomniał powstanie w getcie warszawskim w 1943 r.

"1 sierpnia 1944 r. w Warszawie załopotały biało-czerwone flagi. To były dni chwały" - powiedział. Jak podał, dla Stalina cel polityczny był ważniejszy niż militarny. "Stalin wstrzymał front aż do stycznia 1945 r. Nie tylko nie przyszedł z pomocą Warszawie, ale jeszcze czynił trudności, aby udostepnić lotniska na terenach wschodniej Polski" - wskazał dodając, że tam chcieli lądować alianci, którzy chcieli dokonywać zrzutów dla walczącej Warszawy.

"Warszawa została wykrwawiona, a po 63 dniach walki Niemcy rozpoczęli dalsze grabieże" - stwierdził Derewenda i jako przykłady wymienił: palenie bibliotek i archiwów oraz wysadzanie zabytków. Przypomniał, że po wojnie Polacy odbudowali stolicę, mimo że nie można było mówić i nauczać o Powstaniu Warszawskim.

Historyk wyjaśnił, że Armia Czerwona przyniosła Polsce "kolejne zniewolenie", Polacy sami wyzwalali swoje tereny przy współdziałaniu z Armią Czerwoną, która "aresztowała potem polskich oficerów i polskich żołnierzy wsadzała do więzień". "Zdawano sobie sprawę, że ze wschodu nadchodzi kolejny okupant" - podkreślił.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zauważył, że powstańcy i ludność cywilna Warszawy pokazali "bezgraniczne oddanie się idei wolności". "To jest fundament budowania, utrwalania, potęgowania poczucia tożsamości narodowej. Wreszcie - jest to historyczna nauczka, że jeżeli nie chcemy być piłeczką w rękach żonglerów politycznych, wielkich tego świata, musimy być krajem ważnym"- stwierdził.

Zdaniem Sprawki, jednym z głównych celów "wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję w stosunku do Polski" jest "podważenie tożsamości narodowej Polaków".

Zauważył, że ważne jest, żeby z lekcji, jaką jest powstanie, wyciągać wnioski. "Nawet kampanie wyborcze nie usprawiedliwiają bezsensownych sporów politycznych i tego poziomu dyskursu politycznego. Warto się opamiętać szczególnie w obliczu wydarzeń, z którymi mamy do czynienia po 24 lutego 2022 r." - zauważył.

Jak stwierdził, "wspólnie musimy budować jedność krajów Europy Środkowowschodniej, krajów nadbałtyckich i Ukrainy". "Tylko przymierze 12 krajów z Trójmorza, Ukrainy i Mołdawii może sprawić, że wspólnota tych państw będzie w stanie - niezależnie od danych uwarunkować zewnętrznych - w sposób skuteczny zapewnić niepodległość i suwerenność wszystkim tym krajom" - powiedział wojewoda.

Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza i udali się do kościoła cywilno-wojskowego przy Al. Racławickich, gdzie odbyła się msza święta w intencji powstańców warszawskich i uczestników akcji "Burza".

Natomiast wieczorem na pl. Litewskim zaplanowano koncert plenerowy "Zaśpiewajmy razem w hołdzie Powstańcom Warszawskim" z udziałem artystów i solistów scen lubelskich oraz prezentację wystawy "Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę", którą przygotował lubelski oddział IPN.

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.