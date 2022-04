Lublin: Uczczono pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej

Pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem uczczono w niedzielę podczas uroczystości z ceremoniałem wojskowym na placu Litewskim w centrum Lublina. Odczytano okolicznościową odezwę, apel pamięci, a żołnierze oddali salwę honorową.

W obchodach 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Lublinie uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych i miejskich, poczty sztandarowe organizacji i instytucji oraz kombatanci. Obecna była także rodzina zmarłego w katastrofie lubelskiego działacza PSL Edwarda Wojtasa.

Na placu Litewskim umieszczony został baner z nazwiskami 96 ofiar katastrofy i napisami "Smoleńsk 2010" oraz "Lublin pamięta".

Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" Marian Król odczytał odezwę Społecznego Komitetu Obchodów 12. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w której wezwano do troski o trwałą, dobrą pamięć o tych, którzy zginęli w służbie Rzeczypospolitej.

"Nasza tu dzisiaj obecność niech stanie się manifestacją naszej czci wobec tych, których nie zawsze potrafiliśmy właściwie docenić, a których postawy są dla nas wzorem do naśladowania" - odczytał Król.

Nawiązując do trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej wskazał, że mamy prawo do prawdy o zbrodni w Katyniu i o przyczynach katastrofy smoleńskiej. "Dążenie do poznania prawdy o katastrofie smoleńskiej jest dzisiaj tym większym naszym prawem i zarazem obowiązkiem, gdy znaleźliśmy się w obliczu bezprecedensowej pod względem charakteru i skali w Europie po zakończeniu II wojny światowej, bandyckiej napaści Rosji na Ukrainę" - wskazali autorzy odezwy.

Następnie odczytano apel pamięci i nazwiska wszystkich ofiar katastrofy, zapalono 96 białych i czerwonych zniczy, a żołnierze oddali salwę honorową. Przedstawiciele lubelskich władz złożyli wieńce i zapalili światła pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.

Po zakończeniu uroczystości na placu Litewskim uczestnicy obchodów udali się do kościoła Matki Bożej Królowej Polski, gdzie odbyła się msza święta w intencji ofiar katastrofy.

Rano przedstawiciele władz i działacze PSL złożyli kwiaty i zapalili znicze na znajdującym się na cmentarzu przy ul. Lipowej grobie byłego marszałka województwa lubelskiego, posła i prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL Edwarda Wojtasa, który zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

Wdowa po działaczu Alina Wojtas powiedziała, że od tragedii minęło 12 lat, ale to nie znaczy, że ból jest mniejszy. "W tym dniu rany w naszych sercach odnawiają się, dlatego z całego serca dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o tym wydarzeniu i którzy są dzisiaj tutaj z nami" - powiedziała Wojtas.

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz w celu upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej o godz. 8:41 uruchomiono w Lublinie syreny alarmowe.

W niedzielę mija 12. rocznica katastrofy samolotu pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent RP Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby, wśród nich wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych. 10 kwietnia 2010 r. polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.