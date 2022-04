Lublin: Ukraińcy wracają na święta prawosławne do swoich domów

Ponad 11,4 tys. osób wyjechało w środę z Polski na Ukrainę przez przejścia graniczne w woj. lubelskim, podczas gdy na wjeździe do Polski odprawiono 8,2 tys. osób. Zwiększony ruch jest też na dworcu autobusowym w Lublinie, skąd wiele osób wraca na Ukrainę w związku z nadchodzącymi świętami prawosławnymi.

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki poinformował PAP, że minionej doby 8,2 tys. osób przekroczyło granicę z Ukrainy do Polski przez przejścia w województwie lubelskim. Natomiast do Ukrainy wyjechało 11,4 tys. osób.

W środę wieczorem z dworca autobusowego w Lublinie odjeżdżał wypełniony pasażerami autokar do Kijowa, który przed wojną kursował jeszcze dalej - do Zaporoża. Jak wyjaśnił kierowca Siergiej, trasa została skrócona ze względu na to, że w obwodzie zaporoskim jest teraz niebezpiecznie. Zapytany, czy sam nie obawia się podróży po kraju, w którym trwają działania militarne, odpowiedział krótko: "Ktoś musi jeździć. Nie ma wyjścia".

W autobusie wszystkie miejsca były zajęte. Wśród ponad 50 osób były głównie kobiety z dziećmi i starsze osoby. Mężczyzn nie było widać. "Większość pasażerów jedzie w miejsca, gdzie jest bezpieczniej, tj. Łuck, Równe. Do Kijowa mam piętnaście osób. W większości są to Ukraińcy, którzy uciekli po wybuchu wojny do Polski. Teraz zbliża się Pascha i widać, że więcej ludzi zdecydowało się na powrót" - ocenił Siergiej.

Przekazał, że podróż do Kijowa autobusem wynosi z Lublina ponad 14 godzin. On sam również pochodzi z Kijowa. Jak przekazał, miasto powoli wraca do normalności. "Ludzie porządkują, odbudowują" - dodał Siergiej. Wyjaśnił, że przez ostatnie tygodnie pracował tylko na trasie Warszawa-Łuck, bo ze względów bezpieczeństwa autobusy dalej nie jeździły. "Muszę przyznać, że jak przyjechałem po przerwie pierwszy raz do Kijowa, to był dla mnie duży szok i stres, aż musiałem wziąć tabletkę na uspokojenie" - podkreślił.

Wśród oczekujących Ukraińców na dworcu autobusowym była m.in. 21-letnia Elena ze Lwowa, która w Polsce studiuje stosunki międzynarodowe. Jak powiedziała, wraca na święta do rodziców i młodszego brata. "Oni nie chcą przyjechać do Polski, mimo że namawiałam mamę od samego początku wojny. Tłumaczy, że jest pielęgniarką i jest potrzebna na miejscu, bo dużo ludzi ze wschodniej Ukrainy przyjechało do naszego miasta i trzeba im pomóc. U nas w domu na przykład zatrzymała się ciocia z 2-miesięcznym synem spod Kijowa" - wyjaśniła Elena.

Spod Lwowa pochodzi również Maria, która kilka tygodni temu przyjechała do Polski do pracy przy pieczarkach. Jak wytłumaczyła, jedzie tylko na parę dni na święta i wraca z powrotem do pracy. "We Lwowie jest moja mama. Sytuacja jest spokojniejsza, dlatego zdecydowałam się pojechać do niej. Nie chcę, żeby była sama w święta. Zresztą, to będą inne święta niż zwykle" - dodała Maria.

Kobiecie towarzyszyła Angelika z Charkowa, z którą razem pracują w pieczarkarni. Angelikę wojna zastała w Polsce, bo przebywa tu od stycznia. "Nie wracam jeszcze na Ukrainę, bo tam wciąż wojna. Na miejscu w Charkowie zostali mój syn i mąż. Cały czas się o nich boję. Od 10 dni nie mam z nimi kontaktu, bo telefony tam nie działają. Mam nadzieje, że wojna szybko się skończy i będę mogła do nich pojechać" - zaznaczyła kobieta.

Po ponad miesiącu w Polsce wraca do Sum Luba z 9-letnim synem Aloszą. Jak wyjaśniła, uciekła razem z innymi do Polski po tym, jak na miasto spadły pierwsze bomby i rakiety. "Parę razy musieliśmy się chować w schronach. Do tego dużo terenów było zaminowanych. Teraz już wojska rosyjskie wyszły z Sum i jest bezpieczniej. Chcę tam bardzo wrócić do męża i wnuczka" - dodała Luba, która przed wojną była barmanką.

W hali dworca autobusowego w Lublinie czekała również Halina, która przyszła przekazać paczkę do rodziny na Ukrainę. W Polsce mieszka od kilku lat i pracuje przy produkcji kapusty. "Chcę wysłać dzieciom na święta torbę ze słodyczami, ciastami. Spakowałam też kawałek sera i kiełbasy. Z kolei synowej kupiłam blender, bo bardzo chciała. Na Ukrainie wszystko teraz bardzo podrożało" - wyjaśniła kobieta. Dodała, że jej syn dalej pracuje w Kamieńcu Podolskim jako spawacz, a córka po wybuchu wojny straciła pracę na poczcie w Kijowie.

Natomiast na autobus z Ukrainy czekała Julia, aby odebrać paczkę od rodziny z Łucka. Ekonomistka w rękach trzymała swojego 5-miesięcznego synka Kiriła. Do Polski uciekli po drugim bombardowaniu Łucka. Znaleźli schronienie u znajomych w Lublinie. "Czujemy się bezpiecznie, nie budzą nas syreny alarmowe. Święta spędzimy w Polsce. Tutaj blisko nawet jest prawosławna cerkiew" - pokazuje w kierunku Katedry Przemienienia Pańskiego, którą widać z dworca PKS. "Już byłam tam wcześniej. To dla mnie ważne, bo znajduję tam uspokojenie. W te święta wszyscy będziemy na pewno modlić się o pokój na Ukrainie" - zaznaczyła Julia.