Lublin: Uroczysta msza święta i apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Msza święta w intencji ojczyzny, defilada wojskowa i uroczysty apel z udziałem mieszkańców i władz odbyły się w piątek w Lublinie podczas wojewódzkich obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości w Lublinie rozpoczęto od uroczystej sesji Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym, po której w archikatedrze lubelskiej odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny z udziałem reprezentantów władz różnego szczebla, instytucji, partii politycznych i stowarzyszeń.

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik w homilii powiedział, że Chrystus przyszedł wyzwalać z niewoli zła i grzechu, ale także z każdej innej niewoli, także tej narodowej. Zauważył, że fragmenty Ewangelii ("byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie" i "wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili") odnoszą się do wszystkich, którzy pomagają Ukrainie i Ukraińcom. "Niech żadna propaganda nie zniszczy tego pięknego dzieła, tego dobra, które się w nas obudziło, a może przynieść bezcenne owoce. Nie zapominajmy, że Ukraińcy walczą także za naszą wolność, że giną także za naszą niepodległość" - powiedział.

Stwierdził, że w dniu Narodowego Święta Niepodległości modlimy się za tych, którzy z miłości do ojczyzny poświęcili swoje życie, dla sprawy jej niepodległości ofiarowali wszystkie talenty. "Podziwiajmy u ojców niepodległej Polski to, że dla dobra ojczyzny potrafili się wznieść ponad podziały. Przecież reprezentowali różne poglądy i koncepcje polityczne. To ważna nauka dla nas" - zastrzegł.

Przypominając o "wielkiej roli duchowieństwa, które broniło wiary katolickiej i polskości, języka i kultury" wymienił prześladowanego przez władze carskie i skazanego przez Niemców na karę śmierci biskupa lubelskiego Mariana Fulmana (1866-1945) oraz założyciela i pierwszego rektora KUL ks. Idziego Radziszewskiego (1871-1922). Wskazał, że dzięki ks. Radziszewskiemu Lublin jest dzisiaj cenionym ośrodkiem akademickim i miastem wielu uniwersytetów.

Po nabożeństwie uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi i kompaniami honorowymi przemaszerowali na pl. Litewski, gdzie odbył się uroczysty apel z odegraniem i odśpiewaniem hymnu oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt.

Jak powiedział wojewoda lubelski Lech Sprawka, obchodom Narodowego Święta Niepodległości w ostatnich latach towarzyszyły pandemia koronawirusa, kryzys migracyjny na granicy z Białorusią i ostatnio wojna na Ukrainie. "Szczególnie te dwie ostatnie sytuacje kryzysowe wzbudzają niepokój o bezpieczeństwo zewnętrzne Polski i całego regionu środkowowschodniej Europy" - podał.

"Po raz kolejny objawił się demon imperialnych dążeń Rosji" - stwierdził wojewoda i porównał 1918 z 2022 r. "Wtedy dylematem było jak odzyskać niepodległość i ukształtować na nowo naszą ojczyznę, a dzisiaj: jak ją zabezpieczyć i jak walczyć ze skutkami wywołanymi sytuacjami kryzysowymi" - powiedział. Mówiąc o latach 1918-1922 stwierdził, że był to okres upojenia wolnością, ogromu pozytywnych zmian, ale nie był wolny od niekorzystnych uwarunkowań, postaw i zachowań. Dlatego - zdaniem Sprawki - warto podjąć refleksję nad historią, żeby kolejne Narodowe Święta Niepodległości były obchodzone tylko w radosnej atmosferze.

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w liście odczytanym podczas uroczystości podał, że po 123 latach Polska powróciła na mapę Europy, co nie byłoby możliwe bez determinacji i dalekowzroczności Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego i innych wielkich postaci. "Zawdzięczamy to też tysiącom mniej znanych bohaterów, którzy przelewali krew, by Rzeczpospolita odzyskała suwerenność i ją utrzymała w trudnych latach po 1918 r." - napisał.

"Dziś agresja Rosji na Ukrainę boleśnie nam przypomina, jaką wagę mają pokój, bezpieczeństwo i wolność" - stwierdził dodając, że nie są to dary otrzymane raz na zawsze, zagwarantowane układami i traktatami. "Wsparcie sojuszników jest bezcenne, ale nie zda się na wiele, jeśli uznamy, że tylko ono wystarczy. Dlatego zwiększamy liczebność Wojska Polskiego, kupujemy najnowocześniejszy sprzęt, inwestujemy w uzbrojenie i wyszkolenie żołnierzy, rozbudowujemy infrastrukturę wojskową, zwłaszcza w jednostkach na wschodzie kraju i uszczelniamy granicę" - napisał szef MON.

Szef MEiN Przemysław Czarnek napisał w liście do uczestników uroczystości, że 11 listopada szczególnie przywołujemy wartości, takie jak jedność ducha narodowego, wspólnota dążeń i miłość do ojczyzny. Jak przypomniał, patronem 2022 r. jest patriota, mąż stanu, humanista i autor "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" Józef Wybicki.

"Słowa utworu, który po 130 latach od momentu powstania oficjalnie stał się hymnem Rzeczpospolitej Polskiej towarzyszyły żołnierzom podczas najważniejszych bitew. Początkowa fraza +jeszcze Polska nie umarła+ była powtarzana przez pokolenia Polaków żyjących pod zaborami, a także walczących w powstaniach czy obu wojnach światowych" - stwierdził dodając, że największym szacunkiem darzyli ją działacze podziemia antykomunistycznego i twórcy NSZZ "Solidarność". Napisał, że "Mazurek Dąbrowskiego" od wieków jednoczy Polaków, stanowi o naszej tożsamości i obok barw narodowych jest jednym z symboli związanych ze świętowaniem odzyskania niepodległości.

Po przemówieniach wręczono żołnierzom odznaczenia i akty mianowania na kolejne stopnie, a następnie odbyła się musztra paradna, apel pamięci, salwa honorowa, po których delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość zakończyła defilada.

Następnie delegacje złożyły kwiaty przed tablicami: Władysława Cholewy (delegata Rządu RP na województwo lubelskie i wojewody lubelskiego w latach 1941-1944, Jerzego Albina de Tramecourta (wojewody lubelskiego w latach 1937-1939) i Stanisława Witalisa Moskalewskiego (wojewody lubelskiego w latach 1919-1926) oraz na mogiłach legionistów na cmentarzu wojennym przy ul. Białej.

W uroczystości na pl. Litewskim wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy, głównie rodziny z dziećmi. Mieszkańcy uczestniczyli w spacerze Lubelskim Szlakiem Niepodległości prowadzonym przez przewodników PTTK, a także oglądali przygotowaną przez Fundację Niepodległości ekspozycję historycznych pojazdów i sprzętu wojskowego w barwach 2 Korpusu Polskiego i 1 Dywizji Pancernej walczących podczas II wojny światowej.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.