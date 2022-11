Lublin: Ustępujący dowódca 2 Lubelskiej Brygady OT przekazał obowiązki swojemu zastępcy

Dotychczasowy dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tadeusz Nastarowicz przekazał we wtorek obowiązki dowódcy ppłk. Sławomirowi Miazdze, który był jego zastępcą. Zdaniem dowódcy WOT gen. broni Wiesława Kukuły lubelska brygada jest modelem dla całego państwa.

Podczas wtorkowej uroczystości na pl. Litewskim w Lublinie ppłk Sławomir Miazga przyjął od płk. Tadeusza Nastarowicza obowiązki dowódcy 2. Lubelskiej Brygady OT.

Gen. Kukuła przypomniał podczas uroczystości, że płk Nastarowicz był twórcą i pierwszym dowódcą brygady; misję na tym stanowisku rozpoczął 8 sierpnia 2016 r. "Brygadę budował od zera, będąc pierwszym żołnierzem tej jednostki" - podał Kukuła.

Jako dowódca brygady - wskazał dowódca WOT - płk Nastarowicz skutecznie kierował operacjami przeciwepidemicznymi pod kryptonimem "Odporna wiosna" i "Trwała odporność" w woj. lubelskim, dowodził operacją wsparcia i ochrony ludności na terenie przygranicznym "Silne wsparcie", zgrupowaniem zadaniowym odpowiedzialnym za zabezpieczenie i obronę granicy z Białorusią w ramach operacji "Gryf" oraz wsparciem uchodźców wojennych z Ukrainy "Niezawodna pomoc". "2LBOT dowodzona przez płk. Nastarowicza nigdy mnie nie zawiodła" - podkreślił.

Gen. Kukuła przypomniał, że płk Nastarowicz wcześniej pełnił służbę m.in. w PKW w Syrii, dowodził pododdziałami wojsk lądowych i 3. batalionem zmechanizowanym. Decyzją szefa MON został wyznaczony na stanowisko dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich na etacie generała brygady.

Do czasu wyznaczenia przez MON nowego dowódcy 2. Lubelska Brygada OT - podał gen. Kukuła - obowiązki Nastarowicza będzie pełnił dotychczasowy zastępca dowódcy ppłk Sławimor Miazga.

Odpowiadając na pytania mediów o ocenę 2. Lubelskiej Brygady OT, przyznał, że zaciąg do brygady jest "modelem dla całego państwa". "Druga co do wielkości brygada, świetna demografia, ale też świetny odzew społeczny. Chciałbym, żeby tak było w całym państwie" - powiedział.

Wyjaśnił, że wielu żołnierzy brygady zdecydowało się zostać żołnierzami zawodowymi wojsk lądowych i przechodzi do powstającej w regionie 18 Dywizji. "Brygada pełni też funkcję uzupełnieniową, dla tworzonej struktury 18 Dywizji Zmechanizowanej. To potwierdza fakt, że Lubelszczyzna staje się zapleczem dla Sił Zbrojnych" - podał.

Mówiąc o 19 Nadbużańskiej Brygadzie OT, której proces formowania rozpoczął się niedawno w Chełmie, poinformował, że wkrótce zmieni ona nazwę na "brygadę obrony pogranicza".

Płk Nastarowicz nazwał 2 Lubelską Brygadę OT swoim trzecim dzieckiem i zostawia ją następcy w dobrej kondycji, z rosnącym potencjałem szkoleniowym.

Proces formowania 2 Lubelskiej Brygady OT rozpoczęto na podstawie decyzji szefa MON z maja 2016 r. Pierwsza przysięga żołnierzy odbyła się rok później. Obecnie brygada liczy pięć batalionów lekkiej piechoty z siedzibą w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Kraśniku i Zamościu.

Misja WOT to obrona i wspieranie lokalnych społeczności, np. przez pomoc służbom ratunkowym w razie klęsk żywiołowych. WOT mają wspomagać wojska operacyjne. Ustawa o obronie ojczyzny powierzyła WOT niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony. Zakładana docelowa liczebność WOT to 50 tys.

Do czasu osiągnięcia pełnej gotowości do działania WOT są podporządkowane ministrowi obrony narodowej. Docelowo formacja ma podlegać - tak jak inne rodzaje sił zbrojnych - szefowi Sztabu Generalnego WP.