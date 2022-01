Lublin: W archikatedrze modlono się o pokój na Ukrainie

Jeśli dojdzie do wybuchu wojny na Ukrainie, to będzie ona efektem nieuporządkowanych i chorych namiętności w głowie despotycznego przywódcy - powiedział ks. Stefan Batruch podczas mszy świętej w intencji pokoju na Ukrainie w archikatedrze lubelskiej.

Na początku mszy świętej, w środę, biskup pomocniczy senior archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło przypomniał, że prośbę o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie skierował do całego świata papież Franciszek.

"Gdzieś w powietrzu czuje się klimat zagrożenia pokoju, suwerenności, bezpieczeństwa obywateli Ukrainy i Ziemi" - powiedział bp Cisło. "Gromadzimy się w archikatedrze lubelskiej, żeby modlić się o odpowiedzialność, sumienia tych, którzy kierują losami narodów i państw. Modlimy się za cały naród ukraiński" - dodał.

Homilię wygłosił ks. mitrat Stefan Batruch, proboszcz greckokatolickiej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie i prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. Wystąpienie zaczął od przypomnienia zdarzeń na kijowskim majdanie sprzed ośmiu lat, który był "jedną z kolejnych prób przeobrażenia Ukrainy z dawnej republiki radzieckiej w nowoczesne państwo".

"Wybór dokonany przez ukraiński naród tamtej pamiętnej zimy został przypłacony życiem młodych bohaterów rozstrzelanych na ulicach Kijowa oraz śmiercią wolontariuszy i żołnierzy, którzy zginęli w wyniku działań wojennych w okupowanym Donbasie i Krymie" - powiedział ks. Batruch.

"Obecnie nad Ukrainą znów zawisła groźba wojny ze strony armii rosyjskiej" - stwierdził ksiądz. Dodał, że przy granicy z Ukrainą "gromadzą się setki tysięcy uzbrojonych żołnierzy, a liderzy wspólnoty międzynarodowej targują się z Kremlem o bezpieczeństwo kraju".

"Szantażu i presji ze strony agresora oraz podżegania do nienawiści i rozlewu krwi nie da się pogodzić z nauczaniem ewangelicznym" - powiedział ks. Batruch.

Wyjaśnił, że chrześcijanie tradycji wschodniej i zachodniej są wezwani do miłowania i porzucenia drogi przemocy. "To jednak nie oznacza akceptacji i obojętności wobec zła, gdyż każdy człowiek oraz całe narody mają prawo do słusznej obrony" - zastrzegł.

Duszpasterz stwierdził, że tylko wolna, niepodległa, praworządna i demokratyczna Ukraina może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na kontynencie europejskim.

"Jeśli dojdzie do wybuchu eskalacji zbrojnej w Ukrainie, to będzie ona efektem nieuporządkowanych i chorych namiętności w głowie despotycznego przywódcy żądnego władzy i wzbogacenia się, chciwego nieograniczonego zysku i wpływów, dążącego za wszelką cenę do dominacji oraz pogrążonego w skrajnej nienawiści i nieufności wobec inaczej myślących" - stwierdził ks. Batruch.

Zdaniem księdza, odpowiedzią chrześcijan na "terror i strach rozsiewany przez autorytarnego przywódcę" powinno być propagowanie pokoju z wiarą, że "tylko boże miłosierdzie może uwolnić ludzkość od potwornego zła, jakie rodzi polityczny egoizm".

Msza święta w intencji pokoju na Ukrainie jest odpowiedzią na prośbę papieża Franciszka, który w środę, podczas spotkania w Watykanie, na cotygodniowej audiencji, zwracając się do wiernych powiedział: "Zapraszam was, abyśmy pomodlili się o pokój na Ukrainie. Powtarzajmy tę modlitwę wielokrotnie w dniu dzisiejszym: prośmy Boga usilnie, aby ta Ziemia mgła zobaczyć rozkwit braterstwa i uleczyć rany, obawy i podziały". Przypomniał, że naród tego kraju wiele wycierpiał w przeszłości i zasługuje na pokój.