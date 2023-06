Lublin: W październiku KUL rozpocznie kształcenie na kierunku lekarskim

W październiku Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpocznie kształcenie na kierunku lekarskim; na pierwszym roku naukę zacznie 60 studentów - zakomunikowała w piątek uczelnia.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski cytowany w komunikacie podał, że uczelnia dysponuje na kierunku lekarskim 60 miejscami. "Już myślimy, aby w przyszłości zwiększyć tę liczbę nawet do 180" - zadeklarował.

Mówiąc o zainteresowaniu medycyną wskazał, że "w tej chwili na 60 miejsc mamy już 470 kandydatów, ale spodziewamy się, że ta liczba jeszcze wzrośnie".

Uniwersytet - podkreślił rektor - jest w pełni gotowy do rozpoczęcia kształcenia na medycynie i stale poszerza możliwości m.in. praktyk i staży dla przyszłych studentów.

Jak podano, w piątek rektor KUL podpisał porozumienia dotyczące współpracy z trzema kolejnymi szpitalami: Wojewódzkim Szpitalem im. św. Ojca Pio w Przemyślu, szpitalem MSWiA w Lublinie oraz szpitalem w Lubartowie.

Kierunek lekarski - poinformował KUL - uzupełni ofertę dydaktyczną Wydziału Medycznego, na którym prowadzone są już pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka oraz biotechnologia w języku polskim i angielskim. Dodano, że nowy kierunek jest także odpowiedzią na potrzeby społeczne.

W komunikacie prasowym przekazano, że kadrę dydaktyczną Wydziału Medycznego stanowią nie tylko wykładowcy KUL, ale także lekarze z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz szpitali z Lublina i Puław. W ciągu ostatnich miesięcy uniwersytet nawiązał również współpracę m.in. z Medical College of Wisconsin w USA, Polikliniką Gemelli i z Uniwersytetem "La Sapienza" w Rzymie, Holy Spirit University of Kaslik w Libanie i tamtejszą School of Medicine and Medical Sciences, Uniwersytetem Nawarry w hiszpańskiej Pampelunie, a także z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz szpitalami na Lubelszczyźnie.

Jak poinformowano, w październiku 2023 r. kształcenie na Kampusie Konstantynów KUL w Lublinie rozpocznie 60 przyszłych lekarzy. W programie I roku studiów będą m.in. zajęcia z anatomii, cytofizjologii, chemii i biochemii, biofizyki, fizjologii, technologii informacyjnych, podstaw telemedycyny. "Aby zostać studentem medycyny na KUL maturzyści będą musieli zdać egzamin dojrzałości na poziomie rozszerzonym z biologii oraz jednego z przedmiotów do wyboru: matematyki, chemii lub fizyki" - sprecyzowano w komunikacie KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią w Lublinie. Powstał w 1918 r.