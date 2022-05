Lublin: Warsztaty, spotkania, wystawy, na pierwszym Festiwalu Przyrody

Od warsztatów dla uczniów szkół podstawowych rozpoczął się w piątek trzydniowy Festiwal Przyrody w Lublinie. Przez weekend na miłośników natury czekają spotkania np. z ornitologiem, pokazy filmów przyrodnicznych, wystawa o rzadkich gatunkach zwierząt na Lubelszczyźnie.

"Przyroda stanowi ważny element miejskiego ekosystemu i wpływa na jakość życia w mieście. W ramach nadchodzącego Festiwalu Przyrody zapraszamy mieszkańców do zielonych zakątków Lublina - Ogrodu Saskiego, Parku Ludowego oraz nad Zalew Zemborzycki. To pierwszy Festiwal Przyrody, którego jesteśmy współorganizatorem, ale mamy nadzieję, że wydarzenie to wpisze się w harmonogram imprez organizowanych w naszym mieście co roku" - powiedział zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk.

Od warsztatów przyrodniczych dla uczniów rozpoczął się w piątek trzydniowy Festiwal Przyrody w Lublinie organizowany przez Fundację Dla Przyrody. Podczas spotkań dzieci poznały rzadkie i zagrożone gatunki występujące na terenie Lubelszczyzny.

Na sobotę zaplanowano warsztaty filmowo-przyrodnicze w Parku Ludowym, podczas których będzie można poznać tajniki nagrywania filmów przyrodniczych sprzętem amatorskim. Natomiast nad Zalewem Zemborzyckim odbędą się warsztaty z ornitologiem, który oprowadzi uczestników po ciekawych miejscach w tej okolicy i opowie o tym, jak i kiedy obserwować wybrane gatunki ptaków.

W niedzielę uczestnicy festiwalu spotkają się w Ogrodzie Saskim, gdzie znajduje się wiele cennych okazów starodrzewu oraz miejskich gatunków ptaków, takich jak dzięcioł średni, puszczyk zwyczajny, dzięcioł zielony czy dzięcioł białoszyi. W plenerze będzie można obejrzeć wystawę edukacyjno-przyrodniczą "Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny". Dodatkowo na terenie Ogrodu Saskiego zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne "Przyroda bliżej nas" przygotowane przez organizacje pozarządowe oraz inne instytucje zajmujące się ochroną przyrody.

Popołudniu przewidziano spotkania z przyrodnikami, m.in. Marcinem Kostrzyńskim, autorem wielu programów specjalizujących się w tematyce nagrywania różnych gatunków zwierząt oraz autora książek przyrodniczych. W Ogrodzie Saskim będzie można zobaczyć również filmy w reż. Artura Homana, który od wielu lat zajmuje się zawodowo fotografią i filmem przyrodniczym.

Na zakończenie Festiwalu Przyrody odbędzie się koncert muzyki filmowej Michała Lorenca w wykonaniu zespołu Des Orient, połączony z pokazem fotografii przyrodniczych Grzegorza Leśniewskiego.