Lublin: Weszły w życie wakacyjne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej

W sobotę weszły w życie nowe rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, które wprowadzają zmiany w połączeniach dziennych jednocześnie utrzymując nocne autobusy na obecnym poziomie - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

W sezonie letnim więcej autobusów pojedzie nad Zalew Zemborzycki. W soboty, niedziele i dni świąteczne wybrane kursy linii 1, 21 i 37 zostaną skierowane do pętli Dąbrowa, wybrane kursy linii 6 - wydłużone do pętli Żeglarska a liczba kursów linii 8 będzie zwiększona. Przez cały tydzień wybrane kursy linii 15 zostaną skierowane do pętli Dąbrowa.

Główne linie komunikacyjne (2, 3, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 57, 74, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 159, 160) będą kursowały w dzień powszedni w godzinach szczytu co 25 minut. Zmniejszenie liczby kursów w dzień powszedni nastąpi również na mniej popularnych liniach (1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 21, 25, 32, 38, 42, 44, 45, 73, 154). Natomiast zawieszeniu ulega linia 912.

Linie nocne (N1, N2 i N3) będą kursowały tak jak obecnie, czyli dwa razy w tygodniu (noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) co 60 minut.

"W soboty ulegnie zmianie liczba kursów wykonywanych w godzinach wieczornych, ponadto część linii będzie kursować o zmienionych godzinach w celu poprawy koordynacji odjazdów" - podał ZTM.

Linie 7, 21 i 161 będą kursować w sobotę według nowego rozkładu jazdy. Z kolei linie 54 i 154 nie będą funkcjonować w soboty, niedziele i dni świąteczne.

Kursy linii 5, która obsługuje lotnisko i jej połączenia z przystanku Brama Krakowska 03 o godz. 4:43, 6:15, 14:25 i 16:40 będą skrócone do przystanku Port Lotniczy Lublin - odloty 01. Powroty z przystanku Port Lotniczy Lublin - przyloty 02 będą realizowane o godz. 5:24, 7:28, 15:45 i 17:55.

Autobusy linii 85 podczas kursu z Motycza Leśnego-remizy o godz. 21:15 w dzień powszedni będą się zatrzymywać na nowym przystanku Motycz-szkoła 04.

Zmiany w związku z zamknięciem ul. Gazowej (objazdy linii 1, 13, 30, 34, 45, 154 i 161) i przebudową ul. Popiełuszki (zmiany w liniach 2, 4 i 13) zostają utrzymane.

ZTM poinformował, że sytuacja w komunikacji miejskiej jest na bieżąco monitorowana.