Lublin: Więcej wiernych niż w ubiegłych latach przyszło święcić pokarmy przed cerkwią prawosławną

Kilka razy więcej wiernych niż w poprzednich latach przyszło w Wielką Sobotę przed katedrę Przemienienia Pańskiego w Lublinie święcić pokarmy na wielkanocny stół. „Widać na twarzach łzy; kierujemy do nich słowa otuchy” – powiedział PAP wikariusz parafii katedralnej ks. Mirosław Wiszniewski.

W sobotę przed katedrą prawosławną pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Lublinie co kilka minut duchowni święcili pokarmy przynoszone w koszykach przez wiernych. Wikariusz parafii katedralnej ks. Mirosław Wiszniewski powiedział PAP, że wiernych przychodzących święcić pokarmy jest kilka razy więcej niż w poprzednich latach, a wśród nich są osoby z Ukrainy.

"Widać na twarzach łzy, które cisną się do oczu. Nie tylko tym osobom z Ukrainy, ale również i nam. Krótkie słowa, które kierujemy do nich to słowa pewnej otuchy" - przyznał wikariusz. Zastrzegł, że nic nie zastąpi osobom z Ukrainy oczekiwanego powrotu do domu, a z powodu wojny cierpi cały Kościół.

"Cieszymy się, że osoby, które znalazły się w naszym kraju otrzymały i otrzymują pomoc. To jest bardzo ważne. To jest pomoc miłosiernego Samarytanina, której niestety często brakuje" - powiedział.

Zdaniem ks. Wiszniewskiego, Cerkiew pokazuje, że każdy człowiek jest ważny i gdyby każdy dobrze zrozumiał drugie przykazanie Jezusa Chrystusa, to nie mielibyśmy dziś wojny na Ukrainie i w innych miejscach na świecie.

Wśród osób, które przyszły poświęcić koszyk z pokarmami była Wiktoria z Odessy. Jej zdaniem tradycje świętowania Wielkanocy w Polsce i na Ukrainie są bardzo podobne. "W święcące mamy, tak jak u Polaków, własne wypieki, farbowane jaja i trochę kiełbaski. Jutro to znajdzie się na świątecznym stole" - wyjaśniła. Dodała, że trzy lata temu przyjechała z mężem do Lublina i obecnie pracuje jako księgowa. "Niestety nie możemy pojechać do Odessy, bo tam jest wojna. Dlatego dzieci przyjechały do nas" - powiedziała.

W Kościele prawosławnym pokarmy święcone są w Wielką Sobotę po porannych liturgiach św. Bazylego Wielkiego. Przez cały dzień wierni mogą odwiedzać Groby Pańskie. We wschodniej tradycji Grób Pański symbolizuje płaszczanica (lub w innej pisowni: płaszczenica) - uroczyście wynoszony w Wielki Piątek na środek świątyni całun z wizerunkiem lub ikoną Chrystusa w grobie.

Wiernych nadal obowiązuje ścisły post. Pierwszym posiłkiem bez postu będzie wielkanocne śniadanie. W niektórych prawosławnych rodzinach pierwszy taki posiłek jest spożywany już nad ranem, tuż po powrocie z nocnych paschalnych uroczystości.