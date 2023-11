Lublin: Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości na placu Litewskim

Tłumy mieszkańców wzięły udział w sobotę w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na placu Litewskim w Lublinie. Złotym medalem za zasługi dla obronności kraju uhonorowany został rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Od uroczystej sesji Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym rozpoczęły się w sobotę lubelskie obchody Narodowego Święta Niepodległości. Po mszy św. w intencji ojczyzny uczestnicy wydarzenia przemaszerowali z Archikatedry Lubelskiej na Plac Litewski, gdzie odbył się uroczysty apel z odśpiewaniem hymnu oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zwrócił uwagę, że w 1918 roku udało się odzyskać niepodległość m.in. dlatego, że na pewien czas zapanowała zgoda i jedność celu, niezależnie od opcji politycznych oraz poglądów społecznych, gospodarczych. Wśród ojców niepodległości wymienił Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Romana Dmowskiego.

"To oni potrafili ponad podziałami wspólnie działać na rzecz odzyskania niepodległości. Warto zwrócić szczególną uwagę na Ignacego Paderewskiego, który będąc znakomitym artystą równocześnie prowadził bardzo intensywną działalność na rzecz interesu Polski. To jego zasługą było to, że prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson zawarł słynny punkt trzynasty, w którym było nawołanie do utworzenia niepodległego państwa polskiego" - przypomniał wojewoda.

Odnosząc się do czasów współczesnych, zwrócił uwagę na język agresji i jakość debaty publicznej w Polsce. "Debaty politycznej pełnej wulgaryzmów, przekleństw, krzyku, wzajemnej agresji. Czy to nie jest pierwszy sygnał, że wkraczamy w jakiś niebezpieczny bardzo proces, gdzie w finale jego może pojawić się kolejne zagrożenie utraty niepodległości" - zastanawiał się wojewoda.

Zaznaczył, że w trakcie obchodów Święta Niepodległości w ostatnich latach życzono przede wszystkim lepszej przyszłości w związku z aktualnymi problemami, np. pandemią, migracją na granicy z Białorusią, wojną na Ukrainie, konfliktem na Bliskim Wschodzie. "Warto zwrócić uwagę, że społeczeństwo naszego województwa, miasta, Polski potrafiło jednak zapomnieć o tych swarach i niezgodach - niejednokrotnie bardzo ostro wyrażanych - i być solidarnymi w działaniu na rzecz wspólnego celu. Tak było na początku pandemii i kiedy przyjmowaliśmy uchodźców z Ukrainy. Niech ta atmosfera współpracy wygrywa z atmosferą niezgody" - dodał Sprawka.

Podczas uroczystości wręczono również okolicznościowe odznaczenia. Decyzją szefa MON złoty medal za zasługi dla obronności kraju otrzymał ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W laudacji komendant Szpitala Wojskowego w Lublinie płk Aleksander Michalski podkreślił współpracę z Wydziałem Medycznym KUL, bowiem szpital jest miejscem kształcenia studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa.

"KUL po wielokroć i na różne sposoby udowadniał swoją rolę w budowaniu postaw patriotycznych (…) We wrześniu 1939 roku w Collegium Bobolabum pospiesznie organizowano 201. szpital wojenny służący żołnierzom kampanii wrześniowej i obrońcom naszego miasta. Dziś, jestem głęboko przekonany, że niezależnie od czasu pokoju, czy czasu wojny, kiedy przyjdzie stanąć z bronią, to absolwenci tej uczelni - także lekarze i pielęgniarki zdobywający wiedzę i kompetencje w klinikach szpitala wojskowego - wykażą postawy najwyższej próby, broniąc ojczyzny lub niosąc pomoc potrzebującym" - podkreślił płk Michalski.

Z kolei medalem wojewody lubelskiego uhonorowana została sekcja komunikacji społecznej 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Odznaczenie odebrał w sobotę jej szef - kpt. Szymon Głazowski.

Następnie odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową, po których delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość zakończyła się defiladą.

W sobotę złożono kwiaty również przed tablicami: Władysława Cholewy (delegata Rządu RP na województwo lubelskie i wojewody lubelskiego w latach 1941-1944, Jerzego Albina de Tramecourta (wojewody lubelskiego w latach 1937-1939) i Stanisława Witalisa Moskalewskiego (wojewody lubelskiego w latach 1919-1926) oraz na mogiłach legionistów na cmentarzu wojennym przy ul. Białej.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.