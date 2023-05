Lublin: Z okazji 3 maja mieszkańcy zatańczyli wspólnego poloneza ulicami miasta

Setki par - w tym przedstawiciele władz i mieszkańcy - tradycyjnie zatańczyły wspólnie poloneza ulicami Lublina podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja. Wcześniej odbyły się oficjalne uroczystości z ceremoniałem wojskowym na Placu Litewskim w Lublinie.

Od uroczystej sesji rady miasta w zabytkowej siedzibie Trybunału Koronnego rozpoczęły się w środę obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Lublinie. Po mszy św. w intencji ojczyzny uczestnicy uroczystości przeszli z archikatedry lubelskiej na Plac Litewski, gdzie miała miejsce oficjalna ceremonia. W wydarzeniu brali udział m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, parlamentarzyści, kompanie honorowe wojska, służby mundurowe, inne organizacje i mieszkańcy miasta. Żołnierze oddali salwę honorową. Pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja złożono wieńce i kwiaty.

"Wydarzenia z lat 2008-2014, 2021, 2022 i 2023 za wschodnią granicą Polski w jaskrawy sposób obrazują trwałość imperialnych dążeń Rosji, wpisujących się w koncepcję unii euroazjatyckiej. W tej geopolitycznej wizji zbliżenia Rosji ze starą Europą na marginalizację i zależność skazane miałyby być państwa Europy Środkowo-Wschodniej, a Polska i Ukraina w szczególności" - zwrócił uwagę wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Nawiązał do głównego ideologa rosyjskiego Aleksandra Dugina, który w realizacji tej wizji określił trzy cele Rosji w stosunku do Polski. Jak podał, chodzi o maksymalnie osłabienie poczucie tożsamości narodowej, religijnej, kulturowej narodu polskiego; skonfliktowanie Polski z Ukrainą i Litwą; doprowadzenie do ostrego sporu politycznego między głównymi ugrupowaniami politycznymi.

"Sytuacja ta wiernie przypomina XVIII wiek, kiedy do grona mocarstw europejskich dołącza Rosja usilnym dążeniem do podporządkowania sobie słabnącej Rzeczypospolitej. Dlatego obchodząc 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Polacy muszą dokonać pogłębionej refleksji, dlaczego tak doniosłe dzieło nie zakończyło się wtedy sukcesem, wręcz odwrotnie - 2 lata później nastąpił drugi rozbiór Polski, a w 1795 - trzeci" - przypomniał Sprawka.

Podkreślając znaczenie Konstytucji 3 Maja w dziejach Polski zauważył, że formalnie przetrwała tylko 14 miesięcy, ale wywarła wielki wpływ na dalszy bieg historii, który objawił się w formie niepodległości dopiero po 127 latach.

Wojewoda wskazał, że wielkie zasługi w kształtowaniu Polaków pod względem edukacyjnym wniósł poseł lubelski na Sejm Wielki - Stanisław Kostka Potocki, który był wybitnym reformatorem, politykiem i jednym z współtwórców Konstytucji, obok brata Ignacego Potockiego urodzonego w Radzyniu Podlaskim.

Jak ocenił Sprawka, każde przegrane powstanie, oprócz cierpień generowało zmiany m.in. społeczne, które sprzyjały dalszemu budowaniu nowoczesnego i świadomego narodu. "Dlatego Konstytucja 3 Maja to nie tylko świetlisty akt, ale solidny fundament przygotowania przez długie lata narodu do odzyskania niepodległości i zdolności do jej utrzymania. Nie przypadkiem, konstytucja marcowa z 1921 roku w preambule nawiązuje do Konstytucji 3 Maja, a nad jej całością unosi się wyraźnie duch ustawy z 1791 roku, która przeprowadziła Polaków przez 123 lata zaborów, choć drogami bardzo mocno krętymi" - zaznaczył wojewoda.

"Niech ta historia będzie przestrogą, nauką, ale również nadzieją na wspólne budowanie siły naszego państwa we współdziałaniu z Ukrainą i innymi krajami Środkowo-Wschodniej Europy" - wyraził nadzieję Lech Sprawka.

Uczestnicy lubelskich obchodów tradycyjnie odtańczyli "Poloneza dla Lublina". Barwny korowód wyruszył spod ratusza i przeszedł deptakiem na Plac Litewski. Wśród setek par znajdowali się m.in. przedstawiciele władz, w tym m.in. prezydent Lublina Krzysztof Żuk, wojewoda lubelski Lech Sprawka, parlamentarzyści, miejscy radni, jak i mieszkańcy Lublina.

Następnie odbędzie się piknik patriotyczny z m.in. koncertem pieśni patriotycznych i wystawą sprzętu wojskowego.