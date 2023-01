Lublin: Zwłoki 54-latka nad zalewem; wcześniej usiłował zabić byłą żonę i jej partnera

Zwłoki 54-letniego mężczyzny znaleziono we wtorek nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Według ustaleń policji, wcześniej próbował zabić swoją byłą żonę i jej aktualnego partnera. Zaatakował ich młotkiem podczas snu.

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek poinformował PAP, że do zdarzenia doszło ok. godz. 1.30 w nocy z poniedziałku na wtorek w jednym z domów na terenie gminy Strzyżewice (pow. lubelski). "54-letni mężczyzna wszedł do domu i zaatakował podczas snu byłą żonę i jej partnera młotkiem, po czym uciekł" - przekazał rzecznik.

Dodał, że 52-latka przeżyła, natomiast 60-letni mężczyzna walczy o życie w szpitalu.

Policjanci ustalili markę samochodu, którym sprawca odjechał z miejsca zdarzenia. Pojazd znaleziono nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. "Po przeszukaniu lasu, kilkaset metrów od auta ujawniliśmy ciało tego 54-letniego mężczyzny. Wykluczono udział osób trzecich. Wszystko wskazuje na samobójstwo" - uzupełnił nadkom. Fijołek.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora.