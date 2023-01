Lubnauer i Szumilas (KO): chcemy, aby NIK wyjaśnił konkurs MEiN

Chcemy, żeby NIK zbadała konkurs, w ramach którego Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznawało pieniądze organizacjom pozarządowym na zakup nieruchomości, umożliwiających działalność statutową - mówiły na wtorkowej konferencji Katarzyna Lubnauer i Krystyna Szumilas (KO).

Posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer i Krystyna Szumilas zorganizowały we wtorek konferencję prasową przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki, zapowiadając rozpoczęcie w tym gmachu kontroli związanej z konkursem, w ramach którego resort przyznawał organizacjom pozarządowym dotacje na zakup nieruchomości.

"Rozpoczynamy kontrolę, będziemy pytały, jak komisje konkursowe oceniały te wnioski, kto był w tych komisjach i czy minister postępował zgodnie z wytycznymi komisji konkursowych" - mówiła Krystyna Szumilas.

Zapowiedziała, że będą też w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie będą badać sprawozdania finansowe Fundacji Polska Wielki Projekt. Bo to ta fundacja otrzymała największą kwotę dotacji.

"Chcemy wiedzieć, dlaczego Fundacja Polska Wielki Projekt, która najsłabiej uzasadniła swój wniosek, otrzymała największe dofinansowanie - 5 mln złotych" - mówiła Lubnauer.

"Będziemy chciały sprawdzić, jak ta fundacja utrzymywała się w ciągu ostatnich lat" - powiedziała Szumilas. "Będziemy jutro w Polskim Holdingu Nieruchomości, chcemy sprawdzić, jak to się stało, że PHN sprzedaje willę w cenie niższej niż była wystawiona wcześniej" - dodała.

Katarzyna Lubnauer przypomniała, że szef MEiN Przemysław Czarnek mówił, że pieniądze resortu nie będą trafiały "do organizacji lewackich". W przypadku tego konkursu, mówiła, trafiały - jak wszystko na to wskazuje - do organizacji powiązanych z obozem władzy.

Posłanki będą też chciały sprawdzić, mówiła Lubnauer, do kiedy różne organizacje mają wykonać inwestycje, czyli np. zakupić budynek na swoje cele, a także czy już po rozstrzygnięciu organizacje zmieniały budynki oraz czy wydłużano im termin na wykonanie inwestycji.

Lubnauer zwróciła bowiem uwagę, że konkurs był ogłoszony w sierpniu 2022 roku i był miesiąc na przedstawienie dokumentów, czyli np. dokumentacji budynków, które organizacja chce kupić. Wiele organizacji wycofało się więc z uwagi na napięte terminy, stąd potem ich wydłużanie dla zwycięzców byłoby nie fair.

"Kto mógł być przygotowany do tego, żeby w sierpniu w ciągu miesiąca zgromadzić wszystkie dokumenty, przedstawić je komisji konkursowej i skorzystać z dobrodziejstw tego konkursu. To jest pytanie, które sobie zadajemy i na to pytanie uważam, powinien odpowiedzieć pan minister Czarnek" - powiedziała Szumilas.

"Pan minister Czarnek powinien odpowiedzieć, w jaki sposób ten konkurs był organizowany. Czy rzeczywiście było tak, że niektóre organizacje pozarządowe wiedziały o tym konkursie wcześniej" - dodała.

Zapowiedziała, że posłanki chcą "zwrócić się do NIK, by zbadała ten konkretny konkurs".

Lubnauer zaznaczyła, że jest wiele fundacji, które działają na rzecz młodzieży i mogłyby być profitentami takich konkursów, ale tutaj preferowane były fundacje o charakterze politycznym. Żaden z 12 budynków nie trafił np. do harcerstwa, a jedna z fundacji, która znalazła się wśród zwycięzców powstała w grudniu 2021.

"Tak uwłaszczają się organizacje powiązane z politykami PiS na majątku publicznym" - skomentowała Lubnauer.

17 stycznia br. na konferencji prasowej we wtorek posłanki KO poinformowały, że przeprowadziły kontrolę poselską zorganizowanego przez MEiN w ubiegłym roku konkursu na dofinansowania na "rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania".

Poinformowały, że łącznie na konkurs resort przeznaczył 40 mln zł. Maksymalnie można było otrzymać 5 mln zł. Największym beneficjentem konkursu, jak podkreśliły, była fundacja Polska Wielki Projekt. Katarzyna Lubnauer zaznaczyła, że w radzie programowej fundacji zasiada m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, a także europosłowie PiS Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko.

"Ta fundacja dostała 5 mln zł na zakup nieruchomości, dokładnie willi na warszawskim Mokotowie, która została zakupiona od Polskiego Holdingu Nieruchomości. Zaznaczę, że to spółka, gdzie 72 proc. kapitału to kapitał Skarbu Państwa, pod nadzorem ministra (aktywów państwowych Jacka - PAP) Sasina" - podkreśliła Lubnauer. Dodała, że willa ta po upływie pięciu lat będzie mogła zostać wykorzystana w dowolnych celach, w tym komercyjnych.

Rzeczniczka MEiN Adrianna Całus-Polak poproszona o odniesienie się do zarzutów posłanek, zwróciła uwagę, że pozyskanie siedziby przez fundację przyczyni się do podtrzymania projektów przez nią realizowanych, w tym: Kongres Polska Wielki Projekt, Wielki Projekt dla Pokoleń czy Polska Wielki Projekt w regionach.

"Dodatkowo Fundacja planuje kolejne działania, w tym budowę studia nagraniowego, które pozwoli m.in. na tworzenie nowatorskich treści edukacyjnych. Wszystkie projekty, które realizuje Fundacja mają charakter niekomercyjny, nieodpłatny i posiadają walory edukacyjne i potencjał wychowawczy, a docieranie do młodych obywateli objętych system oświaty jest jednym z najistotniejszych wyzwań, jakie stawia sobie Fundacja" - zaznaczyła.

Całus-Polak podkreśliła, że Dom Trójmorza planowany jest jako centralne miejsce jednoczące i spajające młodzież z Polski i z krajów Trójmorza.

"Jego funkcjonowanie koncentrować się będzie na działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej i oświatowej, skierowanej do młodego pokolenia. Celem jest zdobywanie wiedzy, wymiana informacji i poszerzanie świadomości na temat regionu Europy Środkowej wśród młodzieży" - dodała. Oferta obejmować będzie wykłady, seminaria, konferencje, warsztaty i wystawy.

Zapewniła, że kupiona nieruchomość będzie pełniła rolę miejsca nie tylko "sieciowania i nawiązywania kontaktów pomiędzy polską młodzieżą, ale również integrującego młodzieży z różnych krajów".

"Dom Trójmorza w swoich założeniach ma się stać centralnym punktem spotkań wyróżniających się młodych osób z obszarów tych państw, a także w przyszłości ułatwiającym wymianę studencką" - wskazała.

W swojej odpowiedzi wskazała również, że kongres Polska Wielki Projekt rozwija wolontariat wśród studentów. Jest to dla nich - jak podała - "okazja nie tylko kształtowania najważniejszego patriotycznego kongresu w Polsce, ale także nawiązania kontaktów z najwybitniejszymi myślicielami na świecie".