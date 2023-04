Lubnauer (KO): Niekompetentny minister Czarnek jest kwintesencją rządów PiS

Przemysław Czarnek jest kwintesencją rządów PiS: niekompetentny, traktujący publiczne pieniądze jak własny folwark, ideologicznie zacietrzewiony, pełen pogardy dla kobiet i mniejszości - powiedziała w czwartek w Sejmie Katarzyna Lubnauer (KO). Posłowie rozpatrują wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki.

Po dyskusji przewidziano głosowanie nad wnioskiem.

"Przemysław Czarnek jest kwintesencją rządów PiS: niekompetentny, traktujący publiczne pieniądze jak własny folwark, ideologicznie zacietrzewiony, pełen pogardy dla kobiet i mniejszości. Traktuje edukację jak pole walki ideologicznej, jako miejsce, gdzie można szczuć jednych Polaków na drugich, rodziców na nauczycieli, mężczyzn na kobiety, wszystkich na dzieci z in vitro, czy na osoby LGBT. Traktuje przy tym plecy uczniów jak stopień do dalszej kariery politycznej" - powiedziała Katarzyna Lubnauer.

Jak dodała "nigdy w tym nie chodzi o Polskę, o uczniów, rodziców, nauczycieli - zawsze chodzi o jego interesy, o interes PiS".

Marcin Kulasek (Lewica) wskazał, że pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego od lat nie otrzymali uczciwych podwyżek. "Od 1 lipca pensja minimalna w Polsce będzie wynosiła 3,6 tys. zł brutto. Asystent na uniwersytecie będzie zarabiał 5 zł brutto więcej. To skandal!" - powiedział.

Katarzyna Kretkowska (Lewica) powiedziała, że z "ignoranckich, zadufanych, podszytych butą, pogardą skrywającą własne kompleksy, jakieś fobie, wypowiedzi i działań ministra Czarnka wyłania się obraz antyministra, ponura karykatura szefa resortu edukacji".

Oceniła też, że minister Czarnek "swoim kabotynizmem wywołuje zażenowanie także we własnym obozie politycznym".

"Polskie szkoły i przedszkola nie są ani prawicowe, ani lewicowe - nie mają politycznych barw. Mają za to olbrzymie, nierozwiązane problemy. Słusznie oddane samorządom, pozbawione jednak są należnego finansowania z budżetu państwa. Przemysław Czarnek nie potrafi o takie finansowanie zabiegać" - powiedziała.

Dariusz Klimczak (Koalicja Polska) powiedział, że gdy obserwuje pracę Przemysława Czarnka jest przekonany, że resortem edukacji i nauki lepiej pokierowałby ChatGPT.

"Sztuczna inteligencja tego czatu na pewno nie wypuściłaby takiego bubla, jak podręcznik HiT, który stygmatyzuje dzieci urodzone dzięki metodzie in vitro. Nawet sztuczna inteligencja ma więcej kultury bycia i słowa, niż pan. Nie dopuściłaby też do kompromitującej afery +willa plus+" - powiedział.

"Pan, zamiast dbać o rozwój szkoły, próbuje ją kontrolować" - dodał.

Iwona Michałek (Porozumienie) wymieniała "osiągnięcia" szefa resortu edukacji: rozdawanie pieniędzy w programie "willa plus", upolitycznienie szkoły, uderzanie w edukację domową, brak dialogu ze środowiskiem pedagogicznym. Podkreśliła, że polski system edukacji wymaga gruntownej, mądrej zmiany. "Nawet nie wymagamy od ministra Czarnka, by sam się tym wykazał. Wystarczy, by zaczął słuchać. Debat na temat stanu edukacji i potrzeb dzieci i pracowników było bez liku" - powiedziała.

Joanna Senyszyn (Lewica) oceniła, że minister Czarnek "w demokratycznym państwie już dawno z hukiem wyleciałby z rządu, do pisowskiego pasuje jak ulał - u Kaczyńskiego wszyscy tacy sami".