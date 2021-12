Lubnauer: osoby na kwarantannie powinny mieć możliwość głosowania zdalnego

Osoby zakażone koronawirusem, przebywające na kwarantannie, powinny mieć możliwość głosowania zdalnego - uważa wiceprzewodnicząca klubu KO Katarzyna Lubnauer. Według niej klub KO zwracał się w tej sprawie do marszałek Sejmu Elżbiety Witek (PiS), jednak bezskutecznie.

Sejm głosował w czwartek nad wnioskami (KO, Lewicy i Polski 2050) o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu autorstwa posłów PiS w sprawie powołania Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. Prawu i Sprawiedliwości udało się jednak obronić projekt jednym głosem. Za jego odrzuceniem głosowało bowiem 204 posłów, przeciw było 205. Podczas głosowania nieobecnych było m.in. siedmioro posłów KO: Magdalena Filiks, Kinga Gajewska, Riad Haidar, Maciej Lasek, Aleksander Miszalski, Sławomir Piechota oraz Iwona Śledzińska-Katarasińska. Głosu nie oddała też Iwona Hartwich (KO), która poinformowała później o awarii systemu do głosowania.

Z informacji PAP wynika, że nieobecności wszystkich siedmiorga posłów Koalicji były usprawiedliwione. Większość z nich przebywa na zwolnieniach lekarskich. Tak jest w przypadku Riada Haidara (jest w szpitalu), Macieja Laska (informował o zakażeniu koronawirusem), Aleksandra Miszalskiego (również pozytywny wynik testu na koronawirusa), Sławomira Piechoty (powikłania po COVID-19) oraz Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej. Magdalena Filiks ma z kolei córkę w szpitalu, a Kinga Gajewska nie zdążyła wrócić na głosowania z wyjazdu służbowego za granicą.

W tej sytuacji Koalicja Obywatelska zwracała się już kilka dni temu do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, by dopuściła do głosowania zdalnego chociażby te osoby, które przebywają na kwarantannie z powodu pandemii. "Wnioskowaliśmy o zdalne głosowania w przypadkach covidowych. Nie jesteśmy zwolennikami zdalnego Sejmu, gdzie wypowiedzi są zdalne, w którym nie ma prawdziwej debaty, w której ministrowie nie pojawiają się na komisjach, tylko siedzą gdzieś w swoich gabinetach i pokazują się zdalnie. To nie jest prawdziwy Sejm, natomiast głosowanie osób, które są na izolacji, w sposób zdalny, powinno być możliwe" - powiedziała Lubnauer.

Jak dodała, jest to wyjątkowa sytuacja, ponieważ osoby przebywające na kwarantannie nie mają prawa opuścić swego domu, by przyjść do pracy w Sejmie.

Według wiceprzewodniczącej klubu KO rozmowy w tej sprawie prawdopodobnie będą się jeszcze toczyć. "Wiem, że bardzo otwarcie o tym mówił na Konwencie Seniorów między innymi szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski" - zaznaczyła Lubnauer.

Koalicja Obywatelska, podobnie jak Koalicja Polska - PSL, rozważa złożenie wniosku o reasumpcję głosowania w sprawie odrzucenia projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. W podobnej sytuacji, jak Iwona Hartwich, znalazła się bowiem posłanka KP-PSL Bożena Żelazowska - ona również poinformowała, że nie udało jej się oddać głosu ze względu na błąd systemu do głosowania.

"Będziemy rozmawiać na ten temat na kolegium klubu" - powiedziała Lubnauer. W jej ocenie, problem wadliwych "maszynek do głosowania" jest szerszy i nie dotyczy tylko dwóch posłanek. "Nie ulega żadnym wątpliwościom, że sytuacja, w której nie jesteśmy pewni za każdym razem, czy maszynka zadziała, czy nie, jest chorą sytuacją" - stwierdziła Lubnauer.