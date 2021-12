Lubnauer: państwo ma obowiązek wziąć odpowiedzialność za trudne decyzje, nie przedsiębiorca

Państwo powinno powiedzieć, że ktoś, kto pracuje z klientami ma obowiązek mieć szczepienie. Państwo ma obowiązek brać na siebie odpowiedzialność za trudne decyzje, nie przedsiębiorca – mówiła w czwartek posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

W sejmowej Komisji Zdrowia trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy, który ma wyposażyć pracodawców w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników w czasie pandemii. W projekcie zapisano m.in. możliwość żądania przez pracodawcę okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Projekt przewiduje też możliwość delegowania do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy.

"My, jako Koalicja Obywatelska, wierzymy bardziej, mam wrażenie, niż PiS w zalecenia Rady Medycznej przy panu premierze. To, czego oczekiwalibyśmy od rządu, to by te zalecenia były realizowane" - mówiła posłanka.

Lubnauer oceniła, że omawiana ustawa niewiele załatwia, by nie powiedzieć nic. "Jest typową metodą +spychotechnologii+, by odpowiedzialność za wszystkie działania przerzucić z państwa na przedsiębiorców. To przedsiębiorcy mają podejmować decyzję, które mają charakter niepopularny i wymagać, jeżeli mają taką wolę, szczepień lub testów" - powiedziała.

"Jeżeli czegokolwiek wymagamy, powinno to robić państwo, a nie przedsiębiorcy. To państwo powinno powiedzieć, że przedsiębiorca ma obowiązek wymagać. To państwo powinno powiedzieć, że ktoś, kto pracuje z klientami, ma obowiązek mieć szczepienie. To państwo ma obowiązek brać na siebie odpowiedzialność za trudne decyzje" - akcentowała.

Posłanka stwierdziła, że w ustawie nie ma zobowiązania, że to państwo zawsze pokryje koszt testów, jest zapis, że mogą być finansowane ze środków publicznych. Zapowiedziała poprawkę, by testy były finansowane ze środków publicznych.

Lubnauer zapowiedziała poprawki, by zrealizować postulaty Rady Medycznej, m.in. obowiązkowe szczepienia w stosunki do osób pracujących w ochronie zdrowia, placówkach opiekuńczych i w placówkach edukacyjnych.

"Ta ustawa jest nie najlepiej napisana. (…) Będziemy nad nią pracować. Uważamy, że dobrze, że w ogóle jest. Szkoda, że nie była pół roku temu, kiedy inne państwa przyjmowały rozwiązanie wymagania paszportu covidowego np. przy wejściu do placówek publicznych. Tu też tego nie ma" - wskazywała.