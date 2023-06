Lubuscy policjanci ćwiczyli pościg i zatrzymanie groźnych przestępców

Lubuscy policjanci przeprowadzili ćwiczenia pn. „Mustang”, podczas których doskonalili umiejętności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Scenariusz zakładał działania pościgowe za uzbrojonymi przestępcami, którzy ukradli niebezpieczne substancje z jednego ze szpitali w Niemczech.

Jak poinformował w czwartek mł. asp. Mateusz Sławek z zespołu prasowego lubuskiej policji, były to już kolejne ćwiczenia, dzięki którym lubuscy policjanci mogli podnieść poziom swoich umiejętności w radzeniu sobie z najbardziej niebezpiecznymi zdarzeniami.

"Niezwykle ważne jest bowiem, aby w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych funkcjonariusze wykazali się doświadczeniem i profesjonalizmem" - zaznaczył.

Ćwiczenie odbyło się w środę (14 czerwca) z udziałem kilkudziesięciu mundurowych. Scenariusz zakładał, że w jednym z niemieckich szpitali doszło do kradzieży niebezpiecznych substancji. Następnie uzbrojeni napastnicy mieli się rozdzielić i przekroczyć polską granicę.

Po informacji na ten temat z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb w Świecku lubuscy policjanci rozpoczęli działania pościgowe. W tym celu utworzono posterunki blokadowe, gdzie wykorzystano m.in. kolczatki. Podejrzani zjechali jednak na drogę gruntową i na poligonie w Wędrzynie porzucili pojazd, a sami ukryli się w jednym z budynków.

"Po zabezpieczeniu pobliskiego terenu przez policjantów z samodzielnego pododdziału prewencji, do pracy przystąpili negocjatorzy, a kiedy okazało się, że nie ma szans na pokojowe rozwiązanie sytuacji i doszło do wymiany ognia, do akcji wkroczyli policyjni kontrterroryśći, którzy przeprowadzili szturm na zajmowany przez napastników budynek, obezwładnili i ich zatrzymali" - zrelacjonował Sławek.

Ćwiczenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. "Zintegrowane stanowisko zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej" dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.