Lubuskie: 18. Ogólnopolski Zimowy Spływ Obrą o tytuł "Oberstronga"

35 miłośników zimowego nurkowania wzięło udział w sobotę w 18. edycji Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Obrą o tytuł "Oberstronga" w Skwierzynie (Lubuskie). Najszybciej siedem kilometrów nurtem malowniczej rzeki przepłynął Seweryn Stuła z Gorzowa Wlkp., który ma już na koncie wygrane w tej imprezie.

Jak poinformował PAP prezes Nadobrzańskiego Klubu Płetwonurków Obra ze Skwierzyny Lucjan Wąsowicz, pokonanie przeprawy zajęło zwycięzcy godzinę, minutę i 50 sekund. Najszybszą kobietą była Julia Pieprzyk z Poznania. Jej czas to godzina, 43 minuty i 9 sekund.

Uczestnicy spływu nurtem Obry byli ubrani w kombinezony nurkowe. Wchodzili do rzeki w pobliżu leśniczówki w Starym Dworku i płynęli rzeką do mostu w Skwierzynie. Trasa była zabezpieczana przez ratowników w łodziach i na brzegu.

W przypadku tej imprezy wyzwaniem nie jest sam dystans, lecz ukształtowanie rzeki, znajdujące się niej powalane drzewa i panująca o tej porze roku aura.

"Temperatura powietrza i wody wynosiła 3 st. Celsjusza. Do mety szczęśliwie dotarli wszyscy uczestnicy naszej zabawy i to jest najważniejsze" - zaznaczył Wąsowicz.

Każdy, kto dopłynął do mety, otrzymał certyfikat "Oberstronga" potwierdzający dokonanie tego wyczynu, gdyż - jak podkreślają organizatorzy - w tej imprezie najważniejsza nie jest sama rywalizacja z innymi, lecz pokonanie własnych słabości. Tradycyjnie zwieńczeniem spływu jest uroczyste wręczenie nagród i wspólna biesiada.

Organizatorem "Oberstronga" jest Nadobrzański Klub Płetwonurków Obra ze Skwierzyny zajmujący się popularyzacją nurkowania i ochrony środowiska.

Obra jest rzeką o dość silnym nurcie, z wieloma naturalnymi przeszkodami. Idealnie nadaje się do spływów kajakowych. Jej źródła znajdują się na Wysoczyźnie Kaliskiej, na południe od Jarocina (Wielkopolska), a łączna długość rzeki to ok. 250 km. Swój bieg kończy w Skwierzynie, gdzie wpada do Warty.

W tym roku najmłodszy z "Oberstrongów" miał 20 a najstarszy 72 lata.