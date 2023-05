Lubuskie: 21-latek chciał poszaleć swoim audi; teraz za to sporo zapłaci

5 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych otrzymał młody kierowca, który zbyt szybką jazdę swoim audi zakończył na ogrodzeniu jednej z firm produkcyjnych w Płotach w pow. zielonogórskim – poinformowała w czwartek podinsp. Małgorzata Barska z KMP w Zielonej Górze.

W rozmowie z policjantami drogówki 21-latek przyznał, że "chciał sprawdzić moc swojego audi". Ten test będzie go słono kosztował. Będzie musiał nie tylko zapłacić 5 tys. zł mandatu, ale także wydać sporo pieniędzy na naprawę mocno rozbitego auta.

"Do tego jako młody posiadacz prawa jazdy musi już szczególnie uważać, bo jeżeli przekroczy limit 21 punktów karnych straci swoje uprawnienia i będzie musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy" - wskazała Barska.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w poniedziałek (15 maja br.) wieczorem we wsi Płoty. W ocenie policjantów młody kierowca jadąc zbyt szybko nie dostosował prędkości do warunków na drodze i przecenił swoje umiejętności, wypadł z drogi i uderzył swoim audi w ogrodzenie jednej z firm, powodując uszkodzenia o wartości wielu tysięcy zł.

"21-latkowi na szczęście nic się nie stało, zachowywał się arogancko, chociaż winić za zdarzenie może tylko siebie (...) Prędkość na drodze potrafi być niebezpieczna nawet dla kierowców z wieloletnim doświadczeniem - a co dopiero dla młodej osoby, która prawo jazdy ma dopiero od roku" - zakończyła Barska.