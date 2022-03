Lubuskie: 8 ton artykułów medycznych i dwa ambulanse dla ukraińskich szpitali

44 palety z artykułami medycznymi, zakupionymi przez samorząd woj. lubuskiego przygotowano do transportu do Ukrainy. Pojadą tam także dwa ambulanse przekazane dla szpitala we Lwowie przez stacje pogotowia w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Transport 8 ton środków medycznych trafi do szpitali w zaprzyjaźnionych obwodach iwanofrankowskim i sumskim. W drogę wyruszy w ten poniedziałek. Artykuły medyczne samorząd regionu zakupił za 500 tys. zł z rezerwy kryzysowej.

"Tak, jesteśmy solidarni. To kolejny transport medyczny dla walczącej i cierpiącej Ukrainy. Tir z medyczną pomocą ma wyjechać z Zielonej Góry w kierunku granicy w poniedziałek" - przekazała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Natomiast w niedzielę o północy z Zielonej Góry mają wyjechać dwie karetki wypełnione pomocą medyczną dla Ukrainy. Pojazdy wraz z darami zostaną przekazane Lwowskiemu Obwodowemu Klinicznemu Centrum Diagnostycznemu w formie darowizny.

Stacja pogotowia w Gorzowie Wlkp. wysyła do Ukrainy w pełni wyposażony ambulans marki Renault z systemem oświetlenia. W pojeździe znajdują się specjalistyczne nosze SKED, plecaki ratownicze, transportowe krzesełko kardiologiczne oraz 25 powerbanków, które zakupili z prywatnych pieniędzy ratownicy z Gorzowa.

Natomiast pogotowie w Zielonej Górze przekazuje ambulans marki Mercedes, który zostanie wypełniony środkami medycznymi, to m.in.: jałowe opatrunki gazowe, bandaże, plastry, rękawiczki, filtry antybakteryjne do urządzeń medycznych, apteczki medyczne, odzież chirurgiczna, maseczki, płyny dezynfekujące. W skompletowaniu ładunku pomógł samorząd województwa.