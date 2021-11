Lubuskie: Areszt dla 32-latka podejrzanego o podpalenia

Policjanci z Nowej Soli (Lubuskie) zatrzymali 32-latka podejrzanego o podpalanie budynków mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu; grozi mu do pięciu lat więzienia – poinformowała w piątek Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Dodała, że łączna wartość poniesionych strat przez poszkodowane osoby to ponad 10 tys. zł, ale jak zaznaczyła - sprawa jest rozwojowa.

Policjanci otrzymali kilka zgłoszeń o podpaleniach budynków mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych w kilku miejscowościach na terenie gminy Nowa Sól. Funkcjonariusze od strażaków uzyskali informację, że pożar były skutkiem celowego działania.

Mundurowi po analizie zabranych informacji wytypowali podejrzanego i 16 listopada br. zatrzymali 32-latka. Policjanci ustalili, że mężczyzna ten ma związek również z innymi podpaleniami.

"W ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło również do innych pożarów na terenie tej samej gminy, w wyniku których spłonęły komórki i pomieszczenia gospodarcze wraz z zawartością. Na podstawie zebranych dowodów mężczyźnie postawiono zarzuty. W swoich wyjaśnieniach przyznał się on do winy" - powiedziała Sęczkowska.