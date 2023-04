Lubuskie: Areszt dla 41-latka za atak ze śrubokrętem na policjanta

Aresztowaniem 41-letniego obywatela Gruzji zakończyła się interwencja na Komendzie Powiatowej Policji w Żarach (Lubuskie). Mężczyzna w jej poczekalni zaatakował policjanta śrubokrętem – poinformował we wtorek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Gruzin usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności. Ma też zarzut uszkodzenia mienia. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie" - dodał rzecznik.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek (31 marca br.). Obywatel Gruzji wszedł na poczekalnię w żarskiej komendzie. Po jakimś czasie podszedł do jednych z wewnętrznych drzwi zabezpieczonych kodem, który bezskutecznie próbował przełamać. Bez powodzenia szarpał za drzwi starając się wejść na teren komendy.

W międzyczasie do poczekalni wszedł policjant, który zauważył jak mężczyzna śrubokrętem manipuluje przy urządzeniu do wpisywania kodu. Gdy próbował go powstrzymać, ten zaatakował go trzymanym narzędziem.

Policjantowi udało się uniknąć ciosu, a po chwili na pomoc ruszył mu zastępca dyżurnego. Gruzin próbował jeszcze zadawać ciosy rękoma, ale został szybko obezwładniony.

"Zapewne nie przypuszczał, że funkcjonariusz, na którego ruszył ze śrubokrętem jest od sześciu lat instruktorem taktyk i technik interwencji" - powiedział Maludy.

Dodał, że od agresywnego obcokrajowca została pobrana krew do badań mających ustalić czy podczas zajścia był pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.