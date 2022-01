Lubuskie: Chcąc uniknąć zatrzymania, schował się w wersalce

Policjanci zatrzymali 39-latka z Nowej Soli (Lubuskie), za którym zostały wydane dwa listy gończe. Był poszukiwany do odbycia kary dwóch lat więzienia. Kryminalni znaleźli go schowanego w wersalce w jego mieszkaniu – poinformowała we wtorek Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

"Poszukiwany ma na koncie różne przestępstwa. Dopuścił się m.in.: kradzieży, znęcania, uchylania się od obowiązku alimentacyjnego oraz ucieczki z miejsca wypadku. Trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną wobec niego karę pozbawienia wolności" - powiedziała policjantka.

Do zatrzymania mieszkańca Nowej Soli doszło w poniedziałek (17 stycznia br.). Policjanci pojechali do jego mieszkania w centrum miasta. Drzwi otworzył znajomy poszukiwanego, który zaprzeczył, by ten przebywał w mieszkaniu.

"Policjanci nie dali mu wiary i postanowili rozejrzeć się. W jednym z pokojów znaleźli 39-latka, który schował się przed nimi w wersalce" - zrelacjonowała Sęczkowska.