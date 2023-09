Lubuskie: Czterej migranci zatrzymani tuż przed niemiecką granicą

Funkcjonariusze SG zatrzymali czterech Syryjczyków nielegalnie przebywających w Polsce. Migranci wpadli w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie), gdy pieszo zmierzali w kierunku granicy z Niemcami – poinformował we wtorek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Obcokrajowców funkcjonariusze zatrzymali w piątek (22 września) na jednej z ulic prowadzącej do mostu granicznego z Niemcami w Kostrzynie nad Odrą. Mężczyźni w wieku 18 do 27 lat nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość.

Z ich oświadczeń wynikało, że są obywatelami Syrii, a do Unii Europejskiej wjechali przez Słowację, skąd dotarli do Polski z zamiarem przedostania się do Niemiec.

"Sprawdzenia dokonane przez funkcjonariuszy SG potwierdziły, że Syryjczycy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do pobytu w Polsce" - powiedział rzecznik.

Migranci usłyszeli zarzuty usiłowania nielegalnego przekroczenia polsko-niemieckiej granicy oraz nielegalnego pobytu w naszym kraju. Wszyscy przyznali się do nich i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Dodatkowo, wobec migrantów wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania ich do powrotu do ojczyzny. Do czasu wydania decyzji zostali objęci dozorem Straży Granicznej.

