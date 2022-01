Lubuskie: Czujność działkowca pozwoliła na zatrzymanie włamywaczy

Kilkanaście zarzutów usłyszało troje młodych ludzi podejrzanych o włamania do altanek działkowych we Wschowie (Lubuskie). Do ich ujęcia doszło dzięki czujności jednego z działkowców – poinformowała we wtorek Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Podejrzani są mieszkańcami woj. dolnośląskiego. 22-latek usłyszał 15 zarzutów związanych z kradzieżą z włamaniem, a jego 21-letnia dziewczyna 16. Sprawa będącego z nimi 16-latka trafiła do sądu rodzinnego - przekazała Piwowarska.

Policjantka przypomniała, że w przypadku osób dorosłych kradzież z włamaniem to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat więzienia.

Do ujęcia trójki młodych ludzi doszło w niedzielę (16 stycznia br.). Tego dnia policjantów wezwał jeden z działkowców, który zauważył, że ktoś usiłował włamać się do jego altany. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol prewencji.

Mundurowi najpierw zatrzymali 21-latkę i 16-latka, którzy w samochodzie czekali na swojego kompana, a krótko potem 22-latka, który przyszedł do auta.

W bagażniku opla były narzędzia skradzione z działkowych altanek. Okazało się, że na samych ogródkach wiele altanek ma uszkodzone przez włamywaczy zabezpieczenia drzwi.