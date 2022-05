Lubuskie: Dla dwóch powiatów ostrzeżenie przed burzami z gradem

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem, które w piątek po południu i w nocy mogą wystąpić w powiatach żarskim i żagańskim, na południu woj. lubuskiego. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz z silnymi zjawiskami dotyczyć będzie godzin nocnych.

Zgodnie z ostrzeżeniem, w obu powiatach są prognozowane burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu, początkowo od 10 do 15 mm, a w nocy od 15 do 25 mm.

Z kolei porywy wiatru początkowo będą dochodzić do 70 km/h, a lokalnie do 80 km/h. Natomiast w nocy do 90 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami może padać grad.

Zjawiska są prognozowane od godz. 16 w piątek do godz. 4 w sobotę (21 maja br.). Prawdopodobieństwo ich pojawiania się określono na 80 proc.