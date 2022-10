Lubuskie: Do grudnia dodatkowe ponad 200 mln zł trafi do szpitali

Do grudnia br. do lubuskich szpitali trafi dodatkowe ponad 200 mln zł. To efekt zmian dotyczących podwyższenia najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników podmiotów leczniczych, rozliczenia nadwykonań i wyższej wyceny niektórych świadczeń – poinformowała we wtorek rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Joanna Branicka.

Dodała, że na polecenie resortu zdrowia analizy dotyczącej zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, przygotowaniu raportu i rekomendacji w tym obszarze dokonała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rekomendacje Agencji ministerstwo zatwierdziło 13 lipca br.

W wyniku rekomendowanych przeliczeń lubuskie szpitale za okres sześciu miesięcy otrzymają ponad 127 mln zł na wynagrodzenia, dodatkowo 8 mln zł więcej trafi na ryczałty dla lecznic, a na rozliczenie nadwykonań w I półroczu przeznaczono prawie 65 mln zł. W 2023 r. wzrost najniższych wynagrodzeń da dodatkowy strumień finansowania lubuskich szpitali w wysokości ponad 255 mln zł.

Dla szpitali, w których wzrost wartości kontraktów netto, po ostatnim dodatkowym zasileniu, nie przekroczył 16 proc., NFZ, na polecenie ministra zdrowia, przygotował specjalny mechanizm finansowy. Dzięki niemu szpitale te otrzymają dodatkowe środki, które pozwolą na osiągnięcie progu 16 proc. wzrostu wartości umów z Funduszem.

"W naszym województwie taka sytuacja dotyczy dwóch szpitali, które osiągnęły około 15 proc. poziomu wzrostu. Te podmioty otrzymają jeszcze łącznie ponad 870 tys. zł. Dodatkowe wsparcie ułatwi szpitalom zachowanie płynności finansowej" - wyjaśniła Branicka.

Dodała, że te pieniądze trafią do szpitali przez wprowadzenie specjalnego współczynnika korygującego. Dodatkowe wsparcie szpitale będą otrzymywały przez 10 miesięcy, do czerwca 2023 r. Po raz pierwszy nowe pieniądze pojawią się w ich rozliczeniach za wrzesień br.

"Pakiet wsparcia finansowego szpitali obejmuje również zmiany wycen w kluczowych obszarach, szczególnie dla szpitali powiatowych, czyli w internie, SOR i izbach przyjęć oraz w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Wyższe stawki dotyczą świadczeń udzielanych od początku października br." - powiedziała rzeczniczka.