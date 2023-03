Lubuskie: Funkcjonariusze SG odzyskali po pościgu skradzionego busa

Funkcjonariusze SG z placówki w Zielonej Górze-Babimoście odzyskali po pościgu skradzionego w Niemczech fiata ducato. Wartość auta oszacowano na 150 tys. zł. Trwają poszukiwania jego kierowcy – poinformował w czwartek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG Paweł Biskupik.

Początek pościgu miał miejsce w środę (15 marca) wieczorem w Gubinie. Patrol SG wytypował tam do kontroli kierującego busem, który dopiero co wjechał z Niemiec do Polski. Ten jednak zignorował sygnały do zatrzymania się i przyspieszył. Wówczas funkcjonariusze podjęli pościg.

W pewnym momencie kierowca ducato zwolnił, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki suzuki. Wówczas porzucił auto i uciekł do lasu. Obecnie jest on poszukiwany.

Podczas kontroli busa strażnicy graniczni ustalili, że będące na nim polskie tablice rejestracyjne są od innego pojazdu. Te oryginalne - niemieckie - znajdowały się w części ładunkowej auta.

Sprawdzenia w bazach danych potwierdziły, że dostawczy fiat został skradziony w Niemczech.

"Szacunkowa wartość odzyskanego pojazdu to 150 tys. zł. Po zakończeniu czynności pojazd został zabezpieczony na parkingu strzeżonym. Dalsze postępowanie w sprawie kradzieży prowadzi gubińska policja" - dodał rzecznik.