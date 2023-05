Lubuskie: Gnał 130 km: h przez wieś, stracił prawo jazdy

Zatrzymaniem prawa jazdy, mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi zakończyła się interwencja policjantów ruchu drogowego z Międzyrzecza (Lubuskie) wobec motocyklisty, który jechał w obszarze zabudowanym 130 km/h - poinformowała policja.

"Kierowcy, którzy lekceważą przepisy ruchu drogowego, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Prędkość to cały czas najczęstsza przyczyna tragicznych wypadków. Niestety, nie do wszystkich to do dociera, choć sankcje za tego typu wykroczenie drogowe są już bardzo surowe" - powiedział w poniedziałek mł. asp. Mateusz Maksimczyk z KPP w Międzyrzeczu.

Przekonał się o tym motocyklista, który kilka dni temu wpadł podczas kontroli drogowej w miejscowości Nietoperek. Patrol drogówki zatrzymał go, gdyż w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał z prędkością większą o 80 km/h.

Spotkanie z policjantami zakończy się dla motocyklisty "odpoczynkiem" od jazdy, gdyż jego prawo jazdy zostało zatrzymane na trzy miesiące. Do tego otrzymał wysoki mandat i sporo punktów karnych.