Lubuskie: Groził pistoletem gazowym ekipie pogotowia

Policjanci zatrzymali 24-latka, który będąc pod wpływem alkoholu groził pistoletem gazowym ekipie pogotowia ratunkowego. Do tej sytuacji doszło we wsi Bobowicko w pow. międzyrzeckim. Pogotowie zostało wezwane do kobiety z atakiem padaczki – poinformował we wtorek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

"Po wytrzeźwieniu 24-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec ratowników. Za to przestępstwo grozi do dwóch lat więzienia. Mężczyzna tłumaczył się, że rozsierdził go długi czas oczekiwania na wezwaną karetkę" - powiedział Maludy.

Do tej sytuacji doszło w niedzielę (27 marca br.). wieczorem. Z relacji ratowników wynikało, że podejrzany miał być bardzo agresywny, znieważać ratowników oraz celować w nich pistoletem. Jak się później okazało gazowym.

Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Policjanci w jego mieszkaniu znaleźli nóż myśliwski oraz pistolet gazowy, którym miał grozić ratownikom z pogotowia.

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu.