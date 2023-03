Lubuskie: Ignorowaniem przepisów ruchu drogowego narobił sobie problemów

Zatrzymane prawo jazdy, 24 punkty karne i wniosek do sądu o nałożenie kary finansowej – to konsekwencje, jakie poniesie 30-latek, który podczas jazdy przez miejscowość Zwierzyn (Lubuskie) rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego – poinformował we wtorek Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Mężczyznę zatrzymali w poniedziałek (13 marca br.) do kontroli funkcjonariusze drogówki pełniący służbę w nieznakowanym radiowozie z wideorejestratorem. 30-latek pędził swoim volkswagenem 112 km/h w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do "50".

"Do tego wyprzedzał inne pojazdy na skrzyżowaniu. Warto wspomnieć, że tego dnia na drogach panowały trudne warunki do jazdy. Padający deszcz i mgła znacznie utrudniały widoczność. Obligatoryjnie kierującemu zostało zatrzymane na trzy miesiące prawo jazdy i nałożono na niego 24 punkty karne" - powiedział Bartos.

Dodał, że biorąc pod uwagę charakter popełnionych przez kierowcę wykroczeń, funkcjonariusze odstąpili od wypisania mu mandatu na rzecz złożenia wniosku do sądu o jego ukaranie. Mężczyźnie grozi do 30 tys. zł grzywny.