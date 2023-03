Lubuskie: IMGW ostrzega przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które w sobotę mogą występować w województwie lubuskim.

Ostrzeżenie dot. wszystkich lubuskich powiatów. Zgodnie z nim, od godz. 12 do 19 w sobotę, 25 marca br. na ich terenie są prognozowane burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 20 mm, drobny grad oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 70 proc.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.