Lubuskie: IMGW ostrzega przed przymrozkami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami, które najbliższej nocy i w poniedziałek rano mogą występować w powiatach strzelecko-drezdeneckim i wschowskim w woj. lubuskim.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 23.00 w niedzielę do 6.30 w poniedziałek. W tym czasie w powiatach strzelecko-drezdeneckim i wschowskim w woj. lubuskim jest prognozowany spadek temperatury powietrza do około 1 st. C, a przy gruncie do minus 4 st. C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.