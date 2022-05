Lubuskie: Inspektorzy ITD odzyskali skradzionego kampera

Inspektorzy ITD odzyskali skradzionego w Niemczech kampera. Do sprawy został zatrzymany 24-latek, a sprawę prowadzą teraz policjanci z Sulęcina (Lubuskie) – poinformowało w środę Biuro Informacji i Promocji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Do zatrzymania kampera doszło w niedzielę (1 maja br.) na parkingu stacji paliw przy drodze krajowej nr 92 koło Torzymia, w pow. sulęcińskim.

Patrol ITD z Biura Kontroli Elektronicznej Opłaty zauważył tam kampera zarejestrowanego w Niemczech. Pojazd podlegał obowiązkowi uiszczania opłaty za przejazd płatnym odcinkiem drogi, dlatego inspektorzy postanowili dokonać kontroli drogowej.

Obok samochodu stał młody mężczyzna, jednak na widok radiowozu zostawił kampera z uruchomionym silnikiem i zaczął uciekać. Po chwili został zatrzymany. Początkowo twierdził, że pojazd nie należy do niego i tylko spacerował wokół niego.

Okazało się, że samochód miał uszkodzoną stacyjkę, co wskazywało, że może pochodzić z kradzieży. W tej sytuacji mężczyznę zatrzymano do momentu przyjazdu wezwanych policjantów. Ci ustalili, że kamper został skradziony w Niemczech. 24-latka wraz z pojazdem przekazano do dalszych czynności policjantom.

Jak przekazała Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, wartość kamera oszacowano na 60 tys. euro, a zatrzymany do sprawy mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa mienia znacznej wartości.