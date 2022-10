Lubuskie: Kolejny kurier w rękach SG; przewoził trzech nielegalnych migrantów

Funkcjonariusze SG z Zielonej Góry zatrzymali obywatela Mołdawii, a wraz z nim trzech cudzoziemców, którzy do Polski dostali się niezgodnie z przepisami – poinformowała w czwartek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak.

Do zatrzymania obcokrajowców doszło podczas kontroli drogowej w pow. krośnieńskim (Lubuskie). 33-letni Mołdawianin przewoził osobowym peugeotem trzech cudzoziemców, którzy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów.

"Funkcjonariusze ustalili, że są to obywatele Sudanu w wieku 20 i 23 lat oraz 19-letni obywatel Konga. Przyznali oni, że do Polski przedostali się nielegalnie z Białorusi i chcieli dotrzeć do Niemiec" - powiedziała rzeczniczka.

Dodała, że wszyscy usłyszeli zarzut nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy z pomocą innych osób, do którego się przyznali i poddali się karze ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Z kolei Mołdawianin ma zarzut pomocnictwa przy nielegalnym przekroczeniu granicy. On też przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok oraz przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w wysokości 4 tys. zł.

Ponadto, wobec wszystkich cudzoziemców zostało wszczęte postępowanie mające na celu zobowiązanie ich do wyjazdu z Polski. Do czasu jego zakończenia, mężczyźni podający się za obywateli Sudanu i Konga będą przebywać w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Od stycznia do końca września br. funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali 1410 cudzoziemców, w związku z popełnionymi przez nich przestępstwami i wykroczeniami o charakterze migracyjnym; 485 z nich zostało zatrzymanych za próbę przekroczenia granicy wbrew przepisom.