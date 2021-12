Lubuskie: Koniec utrudnienia na trasie S3 w kierunku Gorzowa Wlkp.

Policjanci przywrócili ruch w kierunku Gorzowa Wlkp. na trasie ekspresowej S3 w pobliżu Międzyrzecza (Lubuskie). Był on wstrzymany po zderzeniu auta osobowego i wojskowej ciężarówki. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń - poinformowała Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Do kolizji doszło w niedzielę ok. godz. 16, na 137. kilometrze S3 - to jej odcinek między węzłami Jordanowo a Międzyrzecz Południe. W wyniku zderzenia pojazdów zapalił się samochód osobowy.