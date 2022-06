Lubuskie: Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy

450 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego br. i przebywają w woj. lubuskim, będzie mogło skorzystać z kursu języka polskiego - poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.

Będzie to szkolenie na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym (A1 i B1). Dodatkowo osoby, które podjęły pracę w określonym zawodzie lub zamierzają ją rozpocząć, nauczą się języka branżowego. Projekt zrealizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Zarząd województwa lubuskiego podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zmierzającej do realizacji projektu, którego przewidywana wartość to ponad 1 mln zł, z czego ponad 881 tys. zł to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Poza tym zarząd województwa podjął decyzję o zwiększeniu wartości innego projektu wspierającego osoby z Ukrainy "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny". Dodatkowych ponad 241 tys. zł zostanie przeznaczonych na pomoc 100 migrantom z Ukrainy. Będzie to pomoc psychologiczna dla rodzin, które na skutek opuszczenia swojego kraju z powodu działań wojennych, mają trudności w procesach adaptacyjnych.

Wsparcie będzie udzielane w poradniach zlokalizowanych w Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i w Świebodzinie. Projektem zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

"Nauka języka polskiego, pomoc w znalezieniu pracy, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych, które pomagają uchodźców. To nasze priorytety" - powiedziała, cytowana w komunikacie, marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.