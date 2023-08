Lubuskie: Migranci próbowali nielegalnie dostać się do Niemiec

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w pow. żagańskim (woj. lubuskie) siedmiu obywateli Turcji, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Autem wiózł ich do celu obywatel Turkmenistanu – poinformował w niedzielę rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Do zatrzymania obcokrajowców doszło kilka dni temu podczas rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze z placówki SG w Tuplicach wytypowali do niej jadące w kierunku granicy BMW na polskich numerach rejestracyjnych.

Samochodem kierował 45-letni obywatel Turkmenistanu, który nie posiadał przy sobie dokumentów potwierdzających tożsamość. Przewoził on siedmiu Turków, którzy mieli paszporty, ale nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

Cudzoziemców zatrzymano za usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy oraz wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania ich do powrotu do ojczyzny.

Turcy przyznali się do zarzuconych im czynów i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata próby. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski zostali objęci dozorem Straży Granicznej.

45-letni kierowca BMW usłyszał zarzut pomocy w próbie nielegalnego przekroczenia granicy. On też się do niego przyznał i skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się. W jego przypadku to osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Dodatkowo wszczęto wobec niego postępowanie skutkujące przymusowym opuszczeniem naszego kraju. Obywatel Turkmenistanu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Porucznik Biskupik przypomniał, że za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi do trzech lat więzienia.