Lubuskie: Migranci zatrzymani za nielegalny pobyt i przekroczenie granicy

Podczas weekendu funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali trzech nielegalnych migrantów z Syrii. Dwóch w woj. lubuskim i jednego już po niemieckiej stronie granicy - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak.

W sobotę (22 stycznia br.) funkcjonariusze z placówki w Tuplicach niedaleko Buczyny zatrzymali Syryjczyków w wieku 46 i 50 lat. Mężczyźni nie mieli przy sobie żadnych dokumentów.

Cudzoziemcy oświadczyli, że wyjechali z Syrii i udali się do Turcji, a z niej przez Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy dotarli do Polski podróżując różnymi środkami transportu oraz pieszo. Obcokrajowcy chcieli dostać się do Holandii.

"Z uwagi na nielegalny pobyt oraz niezgodne z prawem usiłowanie przekroczenia granicy Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu do ich ojczyzny" - przekazała rzeczniczka.

Z kolei funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku, pełniąc służbę po niemieckiej stronie granicy zatrzymali w sobotę (22 stycznia br.) 39-letniego obywatela Syrii, który miał przy sobie czeski dowód osobisty, figurujący w Systemie Informacyjnym Schengen jako utracony.

"Cudzoziemiec został zatrzymany za nielegalne przekroczenie polsko-niemieckiej granicy bez wymaganych dokumentów. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi niemiecka policja" - dodała Konieczniak.