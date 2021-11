Lubuskie: Minister Maląg przekazała promesę na budowę pierwszego w regionie centrum opiekuńczo-mieszkalnego

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przekazała w piątek promesę na budowę pierwszego w woj. lubuskim centrum opiekuńczo-mieszkalnego we wsi Racław w gminie Bogdaniec. Samorząd tej gminy otrzymał z rządowego programu ponad 3 mln zł na tę inwestycję.

"Od sześciu lat rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje bardzo ważne projekty, które służą rodzinie" - mówiła na konferencji prasowej Maląg.

Dodała, że wdrożone programy wspierające rodziny, seniorów czy osób niepełnosprawnych są tego dowodem. Mówiła o działaniach na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-10. Zaznaczyła, że wszystkie programy społeczne zostały zachowane jako swoiste tarcze antykryzysowe.

Minister wymieniła też kilka elementów Polskiego Ładu, służących samorządom i polskim rodzinom. Mówiła m.in. o wzroście nakładów na służbę zdrowia, zmianach w polityce mieszkaniowej i w ustawie o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Zaznaczyła, że kolejnym wsparciem będą zmiany w polityce podatkowej, takie jak choćby podniesienie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku.

Zapewniała, że rząd wspiera osoby niepełnosprawne. Przypomniała, że powstał Fundusz Solidarnościowy i dzięki jego programom będą m.in. powstawały ośrodki, które pomogą niepełnosprawnym. Mówiła, że wyrazem troski o te osoby jest także wprowadzenie świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Podczas wydarzenia w sali wiejskiej w Racławiu umowę o przyznaniu dotacji na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego podpisali wojewoda lubuski Władysław Dajczak i wójt gminy Bogdaniec Krystyna Pławska.

"Tym ludziom należy się normalne funkcjonowanie w społeczeństwie i samorządy chcą taką pomoc tym ludziom nieść. Bardzo dziękuje pani wójt za aktywność w sferze pomocy ludziom niepełnosprawnym" - mówił wojewoda Dajczak.

Program centra opiekuńczo-mieszkalne zmierza do stworzenia warunków dla gmin i powiatów, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu dziennego i całodobowego dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia, a takiego wsparcia wymagają.

Głównym celem programu, oprócz wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych czy rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych, jest zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym możliwości niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Pieniądze na realizację programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. W 2021 r. resort rodziny i polityki społecznej ogłosił kolejny nabór wniosków na wsparcie finansowe gmin i powiatów w tworzeniu centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Możliwe było pozyskanie dofinansowania do 100 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Do wojewody lubuskiego wpłynęły wnioski z pięciu gmin. Pozytywną opinię otrzymały trzy z nich: gminy Bogdaniec, Szprotawa i Wschowa, które zostały przekazane do MRiPS jako rekomendowane do wsparcia z Funduszu Solidarnościowego.

Wniosek gminy Bogdaniec otrzymał 3 mln zł dofinansowania. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wybudowanie i wyposażenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego na 20 miejsc - 15 w ramach pobytu dziennego i 5 całodobowych. Budynek o powierzchni 500 mkw. stanie we wsi Racław. Planowany termin ukończenia inwestycji to grudzień 2022 r.

"W naszej gminie 61 osób oczekuje tego typu pomocy. Pomocy takiej, że mogą zamieszkać w obiekcie, jeśli nie mają innej opieki bądź mogą rehabilitować się i rozwijać swoje zdolności codziennie przez osiem godzin. To też jest wytchnienie dla rodzin, które opiekują się nimi" - powiedziała PAP wójt Bogdańca Krystyna Pławska.

Centrum w Racławiu będzie świadczyło głównie usługi bytowe, opiekuńcze i rehabilitacyjne celem wsparcia uczestników i mieszkańców w podstawowych czynnościach dnia codziennego, zapewnienia wyżywienia, kształtowania podstawowych umiejętności komunikacyjnych oraz podejmować inicjatywy prowadzące do włączenia uczestników w społeczność lokalną.

W miejscu gdzie niebawem rozpocznie się budowa nowego obiektu, minister Marlena Maląg wraz z wojewodą lubuskim i poseł Elżbietą Płonką posadzili dąb pamięci.

Podczas piątkowej wizyty w woj. lubuskim, przed południem w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, minister rodziny wzięła udział w wojewódzkich obchodach Dnia Pracownika Socjalnego i gali związanej z wręczeniem nagród w konkursie Społecznik Roku 2021 r.