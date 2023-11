Lubuskie: Na A2 przed Świeckiem i w Słubicach tworzą się korki przy wyjeździe z Polski do Niemiec

W związku z kontrolami granicznymi po niemieckiej stronie i wzmożonym ruchem po Wszystkich Świętych w niedzielę na autostradzie A2 przed Świeckiem i w pobliskich Słubicach tworzą się zatory przy wyjeździe z Polski do Niemiec – poinformował z-ca komendanta powiatowego policji w Słubicach kom. Łukasz Szymański.

Od godzin popołudniowych ruch na głównych ulicach Słubic odbywa się bardzo wolno i tworzą się na nich korki. Podobnie jest również na drogach dojazdowych do miasta, czyli na DK29 od strony Zielonej Góry, DK31 z kierunku Kostrzyna nad Odrą czy na drodze wojewódzkiej nr 137 od strony Ośna Lubuskiego.

"Zatory są spowodowane kontrolą graniczną prowadzoną przez stronę niemiecką tuż za mostem w Słubicach oraz wzmożonym ruchem w kierunku Niemiec po okresie Wszystkich Świętych. Podobnie sytuacja jest w Świecku. Zator na jezdni autostrady A2 w kierunku Niemiec sięga niemal Rzepina, czyli ma 8-9 km. Auta jadą w nim bardzo wolno" - powiedział kom. Szymański.

Policjanci ręcznie kierują ruchem w dwóch najbardziej newralgicznych miejscach Słubic - na rondzie przy moście granicznym i na skrzyżowaniu przy bazarze, gdzie ul. 1 Maja łączy się z DK29 i DW137.

"Biorąc pod uwagę, że ruch odbywa się bardzo wolno i w wielu miejscach Słubic i przed Świeckiem trzeba stać w korkach, apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność i cierpliwość oraz o przestrzeganie przepisów. Jeśli nie ma takiej konieczności, warto odczekać kilka godzin i ruszyć w drogę później, by nie stać w korku. Można też wybrać inne miejsca na przekroczenie granicy niż Świecko i Słubice" - dodał Szymański.

O ile w Słubiach, przez które do Niemiec mogą wjechać jedynie auta osobowe, sytuacja powinna się za kilka godzin zacząć poprawiać, to na A2 przed Świeckiem niekoniecznie. Tam zator może utrzymać się znacznie dłużej, gdyż w niedzielę po godz. 22.00 w trasę po weekendowej przerwie wyruszą kierowcy ciężarówek, a Świecko to miejsce na polsko-niemieckiej granicy, gdzie ruch towarowy jest największy.

Niemiecka policja federalna prowadzi kontrole graniczne pod kątem przemytu migrantów nie bezpośrednio na byłych przejściach granicznych, lecz już na swoim terytorium.