Lubuskie: Na A2 ruch w kierunku Świecka wznowiony, na razie na jednym pasie

Na autostradzie A2, na wysokości wsi Zagaje (Lubuskie) został częściowo przywrócony ruch w kierunku granicznego Świecka. Był on całkowicie wstrzymamy po wypadku, w którym zostało poszkodowanych sześć osób. Obecnie odbywa się jednym pasem – poinformował asp. Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Tym samym przestał również obowiązywać objazd, który prowadził drogą krajową nr 92. Na przywrócenie pełnego ruchu na A2 kierowcy muszą jednak jeszcze trochę zaczekać, a w miejscu gdzie jest zwężenie zachować szczególną ostrożność.

Do wypadku doszło w czwartek ok. godz. 11, na 60. kilometrze A2 - to odcinek między węzłami Jordanowo i Torzym. Osobowy bus najechał tam na pojazd firmy zajmującej się naprawą uszkodzonej infrastruktury drogowej.

W wypadku nikt nie zginął. Sześć osób zostało rannych. Wszystkie podróżowały busem. Poszkodowani zostali zabrani do szpitali. Ustaleniem przyczyny wypadku zajmuje się świebodzińska policja.